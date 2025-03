Beat Festival 2025, il rapper Bresh sul palco di Serravalle

Empoli, 25 marzo 2025 - Il Beat Festival 2025 sta prendendo la propria forma definitiva: dopo Willie Peyote (29 agosto) Fabri Fibra (30 agosto) e Capo Plaza (6 aprile) è infatti stato annunciato un nuovo artista. Si tratta del cantautore e rapper genovese Bresh, che si esibirà nel parco di Serravalle il prossimo 31 agosto. Un nome che strizza l'occhio ai più giovani, ma non solo. Dopo una lunga gavetta nella scena ligure e la pubblicazione, nel 2012, del suo primo mixtape “Cambiamenti”, nel 2020 Bresh ha esordito ufficialmente con il disco “Che Io Mi Aiuti”. Nel 2021 ha pubblicato "Angelina Jolie" (ottenendo quattro Dischi di Platino) seguita nel 2022 dall’album “Oro Blu” , che debutta al numero 1 della classifica Fimi/GfK.

Il 2023 è l'anno di “Guasto d’amore” , canzone dedicata al Genoa ed alla città di Genova (che ha ottenuto cinque Dischi di platino). Sempre in quell'anno ha pubblicato i singoli “Altamente mia” (premiato con il Premio Lunezia per il valore musical-letterario) e “Parafulmini”, collaborazione con Ernia e Fabri Fibra. L'artista ha all'attivo anche due partecipazioni al Festival di Sanremo, nel 2024 e nel 2025 (era in gara con il brano "La tana del granchio", nell'edizione dello scorso mese). I biglietti per il concerto di Bresh a Empoli sono disponibili in prevendita sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket a partire da oggi, martedì 25 marzo. E nei prossimi giorni verrà annunciato il programma completo del Beat.