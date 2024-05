Arriva Leggenda. Lettura, ascolto e tanti laboratori

Empoli, 15 maggio 2024 – Il conto alla rovescia volge ormai al termine. Sta per aprirsi ufficialmente un’altra edizione di "Leggenda – Festival della lettura e dell’ascolto". Fino a domenica prossima torna a Empoli la manifestazione dedicata a bambini e ragazzi da 0 a 14 anni, con incontri con autori, spettacoli, laboratori, letture ad alta voce, ma anche installazioni, mostre e molto altro ancora.

Centrali saranno, come tradizione di Leggenda, libri, lettrici e lettori, l’ascolto e le performance, fra pagine e coreografie da vivere nel segno del racconto e della fantasia. Leggenda Festival, con le sue sezioni di attività legate alla lettura e all’ascolto, parlerà anche questo anno di accessibilità, inclusività e alta leggibilità, con momenti formativi e azioni performative rivolti al pubblico adulto e incontri per i più piccoli e le più piccole, e ragazzi e ragazze, che avranno al centro proprio questi temi.

Leggenda 2024 avrà per la prima volta un vero e proprio libro che fa da guida e presentazione del festival, realizzato completamente in CAA, "Il Coccomiao va a Leggenda", scritto da Lucia Mostardini da un personaggio di Pietro Masoni. Anche la novità della collaborazione con il progetto HUGO porta a Leggenda una serie di eventi che avranno luogo nel quartiere della stazione ferroviaria.

Prosegue inoltre il progetto "Ora Leggiamo noi", atto a promuovere la lettura nelle biblioteche attraverso progetti dedicati a persone con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche o sensoriali.

Tanti, inoltre, gli spettacoli a cura di Giallo Mare Minimal Teatro, messi in scena sia dalla stessa compagnia empolese che dalle più importanti compagnie teatrali italiane. Da "L’elefantino Elmer" al Teatro in scatola e di carta rispettivamente di Adriana Zamboni e Vania Pucci. Tra gli altri segnaliamo anche "La bella addormentata" di Giallo Mare Minimal Teatro o "Il libro racconta" di Renzo Boldrini. Per informazioni su tutti gli eventi in programma e per prenotazioni visitare il sito www.leggendafestival.it.