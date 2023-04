Empoli, tutto pronto per il Dem Festival. Ecco tutto il programma

Empoli (Firenze), 24 aprile 2023 – È partito il conto alla rovescia per il Dem Festival a Empoli. La quattro giorni, a ingresso libero, si svolgerà dal 27 al 30 aprile al Palazzo delle Esposizioni.

Gli ospiti saranno oltre trenta fra politici, amministratori, giornalisti, intellettuali, scrittori che si daranno il cambio sul palco del PalaExpo. E ci sarà anche tanto spazio anche per i più piccoli. Questo il programma. Il Dem Festival si apre il 27 aprile aprile alle ore 17 con la presentazione del libro di Carla Paci “Lei c’era”. Partecipano l’autrice, Eleonora Caponi, coordinatrice Conferenza Donne Democratiche Empolese Valdelsa, Laura Rimi, Conferenza Donne Democratiche Empolese Valdelsa e Maria Cira D’Antuono, consigliera comunale di Questa è Empoli. Alle 18.30 sarà la volta del dibattito “Transizione sì? Transizione no?” con i senatori Carlo Cottarelli e Dario Parrini, coordina Silvia Pieraccini, giornalista Sole 24 ore. Alle 21.30 “Sinistra, Verdi, progresso e futura umanità”, l’incontro con il deputato Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana, Lorenzo Falchi, sindaco di Sesto Fiorentino, Massimo Marconcini, assessore Comune di Empoli. Coordina Vittoria Alfaroli, segretaria Giovani Democratici Empoli. Venerdì 28 aprile alle 17 nella sala A si comincia con un laboratorio partecipativo aperto a tutti sul tema “Siamo o non siamo tutte femministe? Dicci la tua”. Sempre alle 17 nella sala B presentazione del libro di Antonio Funiciello “Leader per forza. Storie di leader ship che attraversano i deserti” Edizioni Rizzoli. Partecipano l’autore, Brenda Barnini, sindaca di Empoli e Giovanni Bettarini, assessore Comune di Firenze. Alle 18.30 nella sala A presentazione del libro “C’era una volta la politica. Parla l’ultimo democristiano” edizioni Piemme di Pierferdinando Casini, con l’autore il senatore Parrini e la deputata Deborah Bergamini. Alle 18.30 in sala B “Dalla diversità di qualcuno…all’unicità di ciascuno” l’incontro con l’assessora regionale Serena Spinelli, Sabina Marmeggi, portavoce della Rete inclusione Empolese Valdarno valdelsa; Raffaele Iosa, già ispettore scolastico, esperto di inclusione; Francesco Cannadoro, scrittore e attivista. Coordina Orazio Russo, psicoterapeuta. Alle 21.30 sala A interessante dibattito sul tema “Guerra in Ucraina. Il dilemma della pace” con gli onorevoli Lia Quartapelle e Enzo Amendola, Fabrizio Battistelli, presidente Archivio Disarmo, docente di Scienze sociali ed Economiche la Sapienza Roma. Coordina Cristina Privitera, giornalista de La Nazione. Sabato 29 aprile alle 17 “Empoli città del lavoro” partecipano Rossano Rossi, segretario generale Cgil Toscana, Cristina Dragonetti, presidente Coop Sintesi Minerva, Brenda Barnini, sindaca di Empoli, Andrea Panchetti, panificio Panchetti, Angiolino Simonetti, Società agricola Simonetti, Stefania Caparrini, Le Antiche Mura, Paolo Picchi, Elio Sport, coordina Alessandro Lippi, giornalista. Alle 18.30 in sala A incontro con Maura Gancitano e Andrea Colamedici ideatori di Tlon, progetto di ricerca e divulgazione culturale e filosofica, sul tema “Ma chi me lo fa fare? Come il lavoro ci ha illuso: la fine di un incantesimo”. Alle 18.30 in sala B presentazione del libro di Vittorio Mete “Antipolitica. Protagonisti e forme di un’ostilità diffusa” edizioni Il Mulino. Partecipa l’autore con Sorina Cristina Soare, ricercatrice Università di Firenze, facoltà Scienze politiche e Matteo Boldrini, Cise. Alle 21.30 in sala A presentazione del libro Marina Carone “La candidata vincente” Utet edizioni. Partecipano l’autrice, il deputato Matteo Orfini, Maria Carfagna, consulente politica e Francesco Nicodemo, Lievito consultino. Coordina Samanta Panelli, giornalista. Ultimo giorno domenica 30 aprile che si apre alle 17 con l’incontro “ Ce sta o’ genio dint(e anche o’ mar for)” con Gianfranco Pedullà, direttore artistico Teatro Popolare dell’arte di Lastra a Signa; Francesca Censi, coordinatrice della Casa Circondariale “Don Bosco” e Davide Barabafiera, videomaker e docente. Coordina Isabella De Silvestro, giornalista culturale. Alle 17 in sala B presentazione del libro di Roberto d’Alimonte “L’Italia della svolta- 2011-2021” edizioni Il Mulino. Partecipano l’autore, il senatore Dario Parrini e Marco Pierini, vice sindaco di Montespertoli. Alle 18.30 sala A “Congedo paritario: dall’attivismo digitale alla mobilitazione” un confronto al quale partecipano Giuditta Pini, Left wing; Claudio Vanni, Unicoop Firenze e Lucrezia Iurlaro, Tocca a noi. Coordina Laura Sparavigna, consigliera comunale a Firenze. Alle 18.30 sala B presentazione del libro di Annalisa Corrado “Nessi e connessi” edizioni il Saggiatore. Partecipano l’autrice e Corrado Mortella, segreteria Pd Empoli. Coordina Raffaele Donati, segreteria Pd Empoli. Alle 21.30 evento finale con “Maledetti toscani” incontro con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi. Per i più piccoli previsto lo spazio Kidsdem: tanti laboratori e una rassegna di corti d’animazione per bambini dai 3 anni. Per la partecipazione ai laboratori è richiesto un contributo simbolico di 2,5 euro a bambino ed è raccomandata la prenotazione al 366 381 8648 (Raffaele). Sarà possibile mangiare al punto ristoro e spazio anche per le associazioni del territorio. Il programma è pubblicato sul sito www.demfestival.it, per informazioni telefono 0571700023. Aggiornamenti sulle pagine Facebook demfestival e Instagram dem.festival.