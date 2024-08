Empoli, torna la sagra del bombolone a Casenuove: come cambia la circolazione

Empoli, 14 agosto 2024 – Tutto pronto per uno degli eventi estivi più ‘dolci’ e attesi nell’ambito dell’estate empolese. Sta per tornare infatti la sagra del bombolone a Casenuove, che apre le porte dal 17 agosto al primo settembre. Un appuntamento attesissimo da tutti i golosi, grandi e piccini. Protagonisti della sagra saranno i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato.

Visto che la sagra durerà molti giorni, per l'amministrazione comunale si è reso necessario disporre alcune modifiche temporanee a transito e sosta in alcune vie della frazione. Nel dettaglio con ordinanza 460 del giorno 12 agosto, dalle 17 alle 24 dal giorno 17 agosto al giorno primo settembre, in via Fratelli Cairoli, tutta, ivi compresa la racchetta finale, saranno adottati il divieto di transito e di sosta 0-24 con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto quelli necessari al montaggio e allo svolgimento della manifestazione; in via Maremmana II° tratto, ambo i lati dell’intero tracciato, sarà disposto il divieto di fermata; in via Valdorme Vecchia da via Maremmana II° tratto a via Valdorme Nuova lato Martignana, senso unico di marcia per tutti i veicoli e all’intersezione con via Valdorme Nuova lato Martignana, entrerà in vigore il divieto di accesso per tutti i veicoli. Infine, in via Valdorme Nuova, all’intersezione con via Valdorme Vecchia lato Martignana, direzione obbligatoria a diritto per tutti i veicoli.

Maurizio Costanzo