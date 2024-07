Vinci diventa capitale del fantasy, torna la festa dell’Unicorno

Vinci (Firenze), 25 luglio 2024 – “Un programma ricco, con il ritorno dei grandi spettacoli dal vivo. E abbiamo aumentato la quantità degli spettacoli: sono oltre 400, ma saranno anche più brevi per permettere a più persone di godere dell’atmosfera del borgo”. E’ così che Alessio Veracini, membro del comitato organizzatore, ha presentato la diciottesima edizione della festa dell’Unicorno, che è stata presentata in Regione alla presenza del presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, del consigliere regionale Enrico Sostegni, del sindaco Daniele Vanni e del vicesindaco Daniela Fioravanti.

Un’edizione che prenderà il via venerdì alle 10.30 e che proseguirà fino a domenica, fra sfilate di cosplayer, musica, stand e iniziative a tema fantasy o cartoon. Due gli appuntamenti più attesi del venerdì: da un lato l’Armata dell’Unicorno, ossia la parata dei figuranti in costume che sfileranno fra le vie del paese prevista nella giornata inaugurale alle 19.15. E alle 22 si esibirà Cristina D’Avena, riproponendo le sigle dei cartoni animati interpretate nel corso della sua attività ultratrentennale. L’attrazione principale della giornata di sabato sarà invece l’attore irlandese Liam Cunningham, celebre per aver interpretato il personaggio di Davos Seaworth nella serie televisiva cult ’Il Trono di Spade’: dalle 15 alle 18 incontrerà i fan presso il teatro di Vinci “per un panel di domande e risposte sulla sua carriera, seguito dalle consuete sessioni per foto e autografi”.

Altri ospiti di rilievo dei tre giorni di rassegna saranno lo youtuber Adrian Fartade e il doppiatore Pietro Ubaldi. Fra le attrazioni ci sarà il mercato artigianale, che vanta centinaia di stand a tema. Gli espositori proporranno una vasta gamma di prodotti che spaziano dall’artigianato locale alle creazioni fantasy, fra gadget, abbigliamento, accessori, fumetti e oggetti da collezione. A chiudere la festa e i concerti saranno infine i Meganoidi, domenica sera, che toccheranno a Vinci nell’ambito del tour celebrativo che ricorda il ventennale di ’Zeta Reticoli’ (il loro brano più famoso e ascoltato).

Sulla carta ci sono insomma tutte le premesse per un’edizione che promette di richiamare decine di migliaia di appassionati da tutta Italia. “C’è grande soddisfazione per un evento che ha cambiato il nostro paese trasformandolo in un borgo fantastico – ha detto il sindaco Vanni, direttore artistico della Festa prima di dimettersi a seguito dell’elezione - sono attese 30mila persone provenienti da tutta Italia. La formula vincente di questo evento è che riesce a mettere insieme gli spettacoli, il gioco di ruolo dal vivo, il cosplay creando un’atmosfera fantasy che ha reso negli anni Vinci la capitale di questo settore”.

G.F.