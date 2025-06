Momenti di paura in piazza. Pretende alcol e semina panico: "Necessari ancora più controlli"

Forza Italia chiede chiarezza dopo che un soggetto, probabilmente alterato dall’alcol – riferisce una nota – ha creato scompiglio in piazza Montanelli. "A sedare i ’bollori’ di questo soggetto sono intervenute anche le forze dell’ordine che lo hanno allontanato per ben due volte affinché non recasse fastidi a passanti e negozianti – scrive Forza Italia –. Purtroppo intorno alle 18,30 di venerdì il molestatore è tornato a infastidire un negoziante dal quale pretendeva la vendita di alcolici che lo stesso si rifiutava di vendere. Ne è nata una colluttazione che ha visto il molestatore avere la peggio, per cui sono intervenute sia auto medica che ambulanza che gli hanno prestato i soccorsi".

"Grande è stata la paura tra i negozianti, che evitavano di uscire dai negozi per non incorrere in spiacevoli situazioni – precisa la nota degli azzurri – e anche dei clienti che hanno assistito a scene di assoluto degrado. Per fare chiarezza sull’accaduto, ma soprattutto per evitare che si ripetano atti del genere, e dare risposte alle reali preoccupazioni degli operatori economici che vi operano e agli onesti cittadini che vogliono vivere il centro in modo sicuro, abbiamo presentato una interpellanza al sindaco". Forza Italia chiede, tra le altre cose, se verranno presi provvedimenti come il daspo urbano per il soggetto; e se si intende "passare a un piano di controllo tramite la polizia locale, per far rispettare il decoro urbano e tutti i divieti imposti dalla stessa amministrazione".

Poi l’attacco: "Certo che al centounesimo giorno non ci saremmo mai aspettati che tutte le promesse fatte dall’allora candidato sindaco si fossero concretizzate, ma dopo un anno, la totale inerzia di azioni concrete ci fa riflettere sulle reali capacità dell’attuale sindaco".