Note nei chiostri. I grandi classici . Melodie d’estate

EMPOLIQuella ormai alle porte sarà un’altra settimana di grande musica con le iniziative targate Il Contrappunto. Il primo appuntamento in programma organizzato dall’associazione empolese è quello di domani sera alle 21.15 con il terzo concerto della rassegna "Note nei chiostri empolesi". Suggestiva cornice il Chiostro degli Agostiniani a Empoli, con ingresso gratuito. L’evento è stato organizzato con il patrocinio del Comune di Empoli e della Città Metropolitana di Firenze, oltre che con il sostegno del Ministero della Cultura e il supporto della Fondazione Il cuore si scioglie. Protagoniste con i grandi capolavori di Mozart saranno Angela Camerini al flauto, Annalisa De Santis all’arpa e l’Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli, diretti dal maestro Andrea Mura, fondatore e vicepresidente dell’associazione Il Contrappunto.

Mercoledì prossimo alle 21.15 alla chiesa di San Bartolomeo a Brusciana sarà invece la volta del terzo appuntamento della rassegna "Musica nelle frazioni", con il concerto "Qui la voce sua soave…". Del programma faranno parte le melodie di Mozart, Bellini, Rossini e Donizetti, proposte dal soprano Valentina Saccone, accompagnata da Alice Parente al violino e da Lisa Napoleone al violoncello.Anche questo evento, parte del calendario di iniziative estive "Uno spettacolo d’estate – Empoli 2025", è a ingresso libero.

Infine, domenica prossima a partire dalle 19.30, alla chiesa di San Donato a Livizzano in via Montelupo a Montespertoli spazio a Giulio Clementi, al trombone, e all’Orchestra Il Contrappunto, diretti dal maestro Andrea Mura, che proporranno il Concerto per trombone e orchestra di Albinoni e il Concerto per trombone alto e orchestra di Waghenseil. Anche in questo caso l’ingresso è libero, mentre per qualsiasi informazione è possibile contattare l’associazione Il Contrappunto chiamando il numero di telefono 353 4799903, oppure scrivendo una mail all’indirizzo [email protected]. Entrambe le rassegne proseguiranno fino alla fine del prossimo mese con ultimi appuntamenti il 30 e 31 luglio.