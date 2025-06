L’Infiorata: "Grande arte e tradizione"

Un evento. Ancora una volta. Fra arte e tradizione. E’ l’Infiorata di Fucecchio che sarà la grande protagonista della domenica del Corpus Domini. Il 22 giugno torna infatti una delle principali tradizioni fucecchiesi, con gli infioratori della Pro Loco pronti ad allestire gli splendidi tappeti floreali lungo le vie del centro. La manifestazione è stata presentata a palazzo Medici Riccardi a Firenze, alla presenza della sindaca Emma Donnini, del consigliere delegato all’infiorata Lorenzo Favilli e del presidente della Pro Loco Francesco Dei.

La giornata inizierà con la Santa Messa, in programma alle 9 nella chiesa della Collegiata, al termine della quale partirà la processione che si snoderà lungo le vie del centro per concludersi nel Santuario di Santa Maria delle Vedute. I quadri floreali saranno allestiti in corso Matteotti, via Donateschi e via Nelli, oltre ad un quadro all’interno del Santuario. Quest’anno spazio anche per attività dedicate ai più piccoli e alle famiglie, con lo spettacolo di magia comica "Lo stravagante Mr. Dudi", a cura di Terzostudio, in programma in piazza Montanelli alle 17:30 e alle 18:30. Per l’intera giornata saranno inoltre aperti i negozi del Centro Commerciale Naturale e sarà allestito un mercatino dell’ingegno in via Nazario Sauro.

"L’infiorata rappresenta una delle nostre tradizioni più belle", dice la sindaca Emma Donnini. Tutti coloro che fossero interessati ad aiutare gli infioratori della Pro Loco nella preparazione dei fiori per l’infiorata del Corpus Domini, potranno recarsi giovedì 19 e venerdì 20 giugno (dalle 21,30) e sabato 21 giugno (dalle 16) in corso Matteotti alla loggetta dei giardini Bombicci.