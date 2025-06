12 giugno, a Città della Pieve torna l’Infiorata: una tradizione lunga 60 anni

Firenze, 12 giugno 2025 – Torna a Città della Pieve la tradizionale e suggestiva Infiorata del Terziere Casalino. La manifestazione è in onore di San Luigi Gonzaga, patrono di tutti i contradaioli e venerato nella Chiesa dell’ex Seminario Vescovile, cuore pulsante del rione. L’Infiorata prevede la realizzazione di un grandioso tappeto floreale dipinto con i colori più puri che si possano trovare al mondo, quelli che ci profonde a piene mani la natura: fiori, semi ed essenze del territorio umbro. Città della Pieve da oggi si colora dunque per la 60esima Infiorata di San Luigi Gonzaga. Da oggi al 22 giugno, saranno dieci giorni di eventi, fiori e spiritualità nel cuore dell’Umbria. Il Terziere Casalino di Città della Pieve si prepara a celebrare un traguardo importante: la 60esima edizione dell’Infiorata di San Luigi Gonzaga, una delle manifestazioni più sentite e identitarie dell’estate pievese. Un appuntamento che, come ogni anno, unisce arte, tradizione religiosa, cultura popolare e attrattiva turistica, coinvolgendo tutta la comunità e migliaia di visitatori. Organizzata con il patrocinio del Comune di Città della Pieve, l’infiorata è dedicata al santo protettore del Terziere Casalino, ma è anche un omaggio alla bellezza e alla manualità artigiana: nella notte tra il 21 e il 22 giugno, i maestri infioratori realizzeranno lungo Corso Vannucci uno straordinario tappeto floreale che culminerà, nella giornata di domenica, con la solenne processione del Corpus Domini. Un programma ricco di appuntamenti per tutte le età, e ad arricchire l’edizione del sessantennale, un calendario fitto di eventi collaterali: da oggi al 22 giugno sarà visitabile la mostra d’arte “Per Aspera ad Astra”, in collaborazione con lo Spazio Kossuth.

Domenica 15 giugno è il giorno del torneo di giugno del 60esimo anniversario dalla fondazione del Terziere, con corteo per le vie del Terziere e torneo tra gli Arcieri maremmani. Martedì 17 giugno appuntamento con "Il Gusto dei Fiori", cena a base di essenze e fiori alla Taverna del Barbacane. Venerdì 20 giugno spazio a “Di Fiori e in Fiore”, laboratorio creativo per bambini (5–10 anni), e l'inizio della rassegna Fiori in Fiera, con artigianato, piante ed essenze.

Sabato 21 giugno: trekking urbano alla scoperta del Terziere e delle sue architetture medievali; posa dei fiori in Corso Vannucci; spettacolo di musica e luci; esplorazione speleologica al Pozzo medievale del Casalino. Domenica 22 giugno per Fiori in Fiera, "Giocando con i Fiori" per bambini dai 3 ai 12 anni, trekking urbano alla scoperta del Terziere e delle sue architetture medievali, Musica in Fiore con il Liceo Musicale Italo Calvino, Concept Flower Show e, a seguire, la cerimonia conclusiva con la premiazione del concorso “La Città Fiorita”, la conferenza "Per le vie del Casalenum" con Massimo Neri, musica dal vivo itinerante con la P-Funking Band e, infine, la solennità del Corpus Domini presieduta dall'Arcivescovo Monsignor Ivan Maffeis.

Per l’occasione, resterà aperta tutte le sere la caratteristica Taverna del Barbacane, con piatti tipici locali, musica e convivialità, dalle ore 20.00 nei giorni: 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 e 21 giugno. Sarà dunque Un’esperienza immersiva tra fede, arte e fiori. La manifestazione è parte integrante della cultura pievese e dell’identità dei terzieri. Un’esperienza emozionante per chi ama la tradizione, la bellezza dei borghi umbri e l’autenticità delle feste popolari. Passeggiare tra le vie fiorite, assistere alla composizione dei quadri floreali, partecipare agli eventi culturali e godersi la suggestiva atmosfera della processione è un’occasione per riscoprire il valore del senso di comunità.