Un’estate di concerti nelle frazioni

EMPOLI"Musica nelle frazioni" è la nuova rassegna promossa dall’associazione il Contrappunto, che animerà il circondario fino al 6 agosto ogni mercoledì alle 21.15. Si parte domani nel giardino della Casa del popolo di Pozzale con i Quintett8ni, ovvero Ignazio Bruno e Roberto Biliotti (tromba), Simone Squarzolo (flicorno), Giacomo Montanelli (trombone) e Nicolò Perferi (basso tuba), e il loro viaggio tra le colonne sonore di Morricone, Rota, Mancini, Joplin, Berlin, Menken e Piovani. L’11 giugno nel giardino dell’ex scuola di Fontanella concerto "Buenos Aires, Parigi, New York - Astor Piazzolla e Saùl Cosentino". Il 18 e il 25 giugno alla chiesa di San Bartolomeo a Brusciana e al parco di via Fratelli Cervi a Ponte a Elsa. Nel primo caso melodie di Mozart, Bellini, Rossini e Donizetti; nel secondo le più celebri musiche dei film di animazione. Cinque gli appuntamenti a luglio: il 2, il parco di via Righi a Ponzano ospiterà il concerto "Pop Life"; il 9 alla chiesa di San Jacopo ad Avane ci sarà "Concert Jouet"; il 16 al parco della chiesa di San Pietro a Marcignana l’Inter Play Jazz Trio; il 23 al parco di via Meucci a Cascine l’Andrea Vincenti Swingtet; il 30, alla chiesa di San Pietro a Riottoli le note di Mozart. Gran finale, il 6 agosto al Garden Pallets al circolo Arci di Villanova con Flanella for folks.