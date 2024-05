Party anni Novanta, birra e tanta musica

Gambassi Terme, 29 maggio 2024 – Il party anni Novanta più pazzo che c’è è il biglietto da visita dello spettacolo "Crazy 90", che stasera a partire dalle 22.30 animerà il parco comunale di Gambassi Terme, in occasione di "Gambassigena". Uno show unico, oltre due ore di spettacolo che porterà il pubblico indietro nel tempo fino ai favolosi anni Novanta, attraverso i brani che hanno fatto la storia di questo decennio.

Sul palco tanti costumi di scena ispirati alle serie tv e film del periodo, mentre a fare da contorno mascotte, effetti scenici e tanta divertente animazione. La manifestazione proseguirà poi anche domani e domenica, sempre a ingresso gratuito (stand gastronomici aperti anche a pranzo), con street food, stand di birra, live music, djset e spazio giochi per bambini con gonfiabili e lunapark.

L’ospite d’onore di domani sera, a cura del gruppo Amici dell’Harpos, sarà il famoso dj Marco Bresciani, che farà ballare e cantare sotto le stelle con la grande Festa "Noi dell’Harpos", una serata dedicata alle emozioni degli anni ‘ruggenti’ dell’omonimo locale. Infine, domenica spazio alle bande, La Bantorba e la Zastava Orkestar. Quest’ultima gira per l’Italia e l’Europa dal 2002 e, dopo "100 per cento zingheri", il primo spettacolo diventato ormai uno stile, ecco "Balcanic Music From Maremma", un mix di musica, arte di strada ed energia che trascinerà il pubblico fino ad un fiammeggiante finale.