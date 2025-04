Firenze, il 29 aprile speciale giro in barca al femminile sulla 'dragon boat'

Firenze, 18 aprile 2025 – Settimana dell’Open Week di Fondazione Onda dedicata alla prevenzione e alla cura al femminile che all’ospedale Santa Maria Annunziata si terrà dal 22 al 29 aprile con tanti appuntamenti e una novità speciale. Alle consuete iniziative dedicate ai servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a distanza e in diverse aree specialistiche, si affianca quest’anno la “dragon boat” uno speciale giro in barca a cui possono partecipare tutte le donne operate al seno e non, senza limiti di età, con l’unico criterio di esclusione della chemioterapia attiva. L’idea è partita dalla dottoressa Elisabetta Surrenti, psicoterapeuta della Psiconcologia della Asl Toscana centro. Pronta la risposta della Società Canottieri di Firenze che ha dato immediata disponibilità e si è adoperata per dare concretezza al progetto. "Il dragon boat è da tempo considerata un'attività che ha dimostrato benefici sia fisici che psicologici nelle donne operate al seno – spiega Surrenti - Questo sport non solo migliora la forza fisica e la mobilità ma anche la fiducia in se stessi e il benessere mentale. Lo sport è uno dei capisaldi del corretto stile di vita quindi fondamentale per la prevenzione di molte patologie comprese quelle oncologiche. Abbiamo pensato di organizzare un'uscita sull'Arno per promuovere questa attività e farla conoscere ad un pubblico più ampio. Di questo – sottolinea - dobbiamo ringraziare la Società Canottieri di Firenze e il suo presidente Michele Nannelli che ha compreso la portata dell’iniziativa e ci ha dato subito accoglienza”. L’appuntamento è fissato a Firenze per il pomeriggio del 29 aprile (dalle 17 alle 19), presso la sede della Società Canottieri Firenze, in Lungarno Anna Maria De Medici 8. La prenotazione è obbligatoria telefonando allo 055 6986583 dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18 (i posti disponibili sono 15). Dal 22 aprile, intanto, partono le altre iniziative dell’(H) Open Week. La prima è la Conferenza “Alle sorgenti della salute” che si terrà nel pomeriggio (dalle 15 alle 17.30) nell’Aula accanto all’Auditorium, al primo piano dell’ospedale. Durante l’incontro che è aperto al pubblico senza prenotazione, si parlerà di medicina in una dimensione ampia e integrata che tenga conto della multidimensionalità dell’essere umano. Il 23 aprile (dalle 14.30 alle 16.30) si svolgerà un altro incontro di educazione sanitaria e di prevenzione delle cardiopatie. L’evento si svolgerà nell’atrio al sesto piano dell’ospedale e sarà presentato con la collaborazione del servizio di emodinamica, dietetica, psicologia e assistenza sanitaria. Infine, il 24 aprile (dalle 10 alle 11.30) si parlerà di vaccinazioni nel convegno “Vaccinazione come strumento di promozione alla salute della donna” che si svolgerà nell’Aula accanto all’Auditorium al primo piano dell’ospedale. Sarà presentato il calendario vaccinale regionale con un focus sulle vaccinazioni che maggiormente riguardano la promozione della salute della donna (Hpv, Herpes Zooster, Difterite-Tetano-Pertosse).