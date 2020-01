Montelupo Fiorentino, 30 gennaio 2020 - Riflettere sul lavoro e in particolare su quello femminile. E' ciò che farà chi deciderà di partecipare sabato primo febbraio all'incontro in programma al Mmab di piazza Vittorio Veneto. Si tratta di una nuova tappa della rassegna "Declinazioni femminili", promossa dal Comune di Montelupo Fiorentino. Il dibattito partirà da alcuni dati di sicuro interesse. Vedi quello che racconta come cresce la percentuale delle donne italiane al lavoro, ma di contro come il gap con l'Europa è ancora enorme: nel 2018, secondo dati Eurostat, le donne attive nel mercato del lavoro, occupate e disoccupate, tra i 15 e i 64 anni erano solo il 56,2% del totale a fronte del 68,3% medio in Ue. Il dato peggiore in assoluto.



Guardando alla Toscana, la regione mostra, rispetto alla media italiana, tassi più alti di occupazione femminile: i dati Istat relativi all'ultimo trimestre 2018 indicano superata la soglia dei 60 punti percentuali, ma in ogni caso è un dato ancora insoddisfacente. E restano alte le differenze di genere non solo in relazione al tasso di occupazione (in Toscana gli uomini occupati sono il 72,2%) ma alle retribuzioni, ai percorsi di carriera, alla conciliazione lavoro figli.

Insomma, l'argomento è caldo. Le partecipanti ne parleranno, nel corso dell'iniziativa dal titolo “Trovare e ritrovare lavoro: istruzioni per l’uso”, con Donatella Allori, professionista che opera nell’ambito dell’orientamento. La formula individuata è quella di una 'colazione', ovvero una situazione informale in cui avviare una riflessione sul mercato del lavoro attuale, sulle variabili che influenzano la possibilità di trovare lavoro, sulle strategie più efficaci per affrontarlo. L’incontro fornirà informazioni su soggetti territoriali che si occupano di supporto all’inserimento lavorativo e potrà prevedere un secondo appuntamento in base alle richieste e ai bisogni che emergeranno.