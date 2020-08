Montaione, 7 agosto 2020 - Tornano gli eventi a Montaione con l'associazione Borgoalto, che rallegrano e colorano le vie del centro.

Tutti i venerdi fino all' 11 settembre dalle 9 alle 18.30 va in scena il mercatino "Uso e Riuso" per le vie del borgo con pittoreschi espositori e oggettistica di qualità; si prosegue con il “Mercatale” , il martedì dalle 9 alle 13 con stand dei sapori di Toscana a km 0 in collaborazione con Coldiretti e le aziende agricole del territorio, sempre nel centro storico.



Spazio anche alla musica, come nella tradizione dell'estate montaionese, con “Sound in Montaione”: quattro serate da non perdere, con location itineranti, che si terranno tutti i venerdì sera dal 21 agosto all'11 settembre.



Si termina con "Sbaracchiamo" sempre a cura di Borgoalto che si svolgerà domenica 30 agosto.



Tutte le iniziative sono promosse da Borgoalto centro commerciale naturale con il patrocinio del Comune di Montaione, vedranno il coinvolgimento di tutto il borgo e saranno accompagnate da aperture straordinarie dei commercianti.

