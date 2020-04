Montelupo Fiorentino (Firenze), 7 aprile 2020 - Iniziative culturali no stop per andare oltre le porte chiuse causa pandemia Covid-19. Proseguono le iniziative culturali che pongono l'attenzione sul patrimonio di Montelupo Fiorentino e sulle sue peculiarità. Come? E' nato "Dis|Chiuso", il blog dedicato al Museo della ceramica, pronto a raccontare storie, esperienze e progetti sulla ceramica montelupina, del passato e del presente, con uno sguardo al futuro.



In cartellone c'è una serie di rubriche attraverso le quali rivelare notizie e propositi dietro le quinte della struttura, a partire dal ruolo storico di grande protagonista nella produzione toscana fino alla diffusione nel mondo delle ceramiche montelupine, dalla conoscenza degli attuali artigiani alla loro preziosa interazione con l'arte contemporanea e il design.



Insomma, Montelupo non si ferma e, in attesa della riapertura dei musei e della possibilità di organizzare nuove mostre ed eventi importanti, attiva anche questa modalità fruibile da casa che consente di rimanere in contatto virtuale con la nostra cultura e arte ceramica.





Due volte a settimana, il martedì e il venerdì, saranno pubblicati articoli su 'Collezioni museali #collezionemontelupo', 'Il parco della ceramica #paesaggioceramicamontelupo', 'Ceramica di Montelupo nel mondo #monteluponelmondo', 'Cantieri d’Arte, contemporaneità #cantieremontelupo', 'Protagonisti della ceramica #vitediceramicamontelupo' e 'Progetti in cantiere #orizzontimontelupo'. A ognuno il suo hashtag e il suo argomento preferito con il sito del museo www.museomontelupo.it/category/blogmuseo/ pronto a raccogliere i vari articoli.

