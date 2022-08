Ferragosto culturale in Toscana: la guida ai musei aperti

Firenze, 10 agosto 2022 - In vista del Ferragosto sono tante le opportunità offerte a Firenze e in Toscana per i tanti che vorranno passare la giornata di festa visitando musei, monumenti storici e bellezze naturalistiche in giro per la regione. Nella città culla del Rinascimento saranno molti i musei aperti il 15 di agosto; sono molti i luoghi dell'arte coinvolti nell'esperienza. Tanti gli eventi, le mostre tematiche, i percorsi e le visite guidate per trascorrere un Ferragosto immerso nella cultura e nel divertimento.

Nel capoluogo toscano saranno tanti i musei civici aperti in occasione della giornata di Festa del 15 agosto. A Palazzo Vecchio alle 10 appuntamento con Biribissi , attività per famiglie con bambini tra 8 e 12 anni. La proposta è tratta dall’antico gioco omonimo: i partecipanti sono divisi in squadre, a ciascuna sarà consegnata una grande tavola da gioco, con una serie di particolari tratti dalla decorazione di Palazzo Vecchio. Aperture straordinarie e visite guidate programmate per giovani e adulti anche al Complesso di Santa Maria Novella (alle 10 e alle 11:30), al Museo Bardini (alle 14 e alle 15:30) e alla Cappella Brancacci (alle 13:30 alle 14:30 e alle 15:30). Le tariffe per visitare i luoghi storici saranno quelle ordinarie.

​M usei civici di Firenze,

Museo di Palazzo Vecchio

Galleria degli Uffizi

La Torre d’Arnolfo

Il museo Novecento

Il complesso di Santa Maria Novella

La Torre San Niccolò

Forte Belvedere, dove sarà possibile ammirare due mostre fotografiche (' Play it Again ' e 'FOTOGRAFE!')

La Galleria dell'Accademia di Firenze

Il Museo archeologico nazionale

Il museo di San Marco

Il giardino di Boboli

Il Giardino della Villa medicea di Castello

Il Cenacolo di Andrea del Sarto a San Salvi

Il Cenacolo di Sant'Apollonia

Il parco di villa Il Ventaglio

La Villa medicea a Cerreto Guidi

Il Museo storico della caccia e del territorio

Museo del Bargello

Cappella Brancacci

Museo di Casa Vasari

La Basilica di San Francesco

Il Museo archeologico nazionale 'Gaio Cilnio Mecenate'

L'Anfiteatro romano

Il Museo delle Arti e tradizioni popolari dell'alta valle del Tevere

Palazzo Taglieschi

Area archeologica di Vetulonia

Il tumulo della Pietrera

La tomba del Diavolino

Villa Guinigi

Museo nazionale Palazzo Mansi

Museo della cattedrale di Lucca

Museo del Risorgimento di Lucca

Il Museo nazionale di San Matteo

La Certosa di Calci

Fortezza di Santa Barbara

Ecomuseo della Montagna Pistoiese

Orto botanico forestale di Abetone

Oratorio di San Desiderio

Fortezza di Santa Barbara

Ex chiesa del Tau

Museo Naturalistico Archeologico

Palazzo Achilli

Ghiacciaia della Madonnina

Insediamento Medievale dell'Acquerino

Ferriera Papini

Il Museo nazionale delle residenze napoleoniche a Portoferraio