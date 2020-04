Arezzo, 7 aprile 2020 - Un'altra settimana in compagnia delle iniziative del Circolo Culturale Aurora per aggrapparsi all’arte, anche in questo momento difficile, e continuare a godere della musica e del teatro, per ritagliarsi un pezzo di normalità, fosse anche per un’ora soltanto. E quindi il Circolo di pizza Sant’Agostino ha pensato a una serata a tutto divertimento con la comicità dei Noidellescaprediverse. L’appuntamento per domani sera, dunque, sarà con Samuele Boncompagni che proporrà dei ‘Rimedi casalinghi contro la clausura’. Una sorta di vademecum semiserio, per cercare il lato comico anche nelle situazioni difficili. Sabato, invece, sarà di nuovo la volta di un appuntamento a tutto folk, con la performance ‘La Sedon Salvadie’. Se il coronavirus non avesse fatto irruzione nelle nostre vite, sabato il Circolo Aurora avrebbe ospitato una festa friulana animata da Andrea Del Favero (nella foto), direttore artistico del più grande festival folk del sud Europa, il Folkest. Del Favero avrebbe portato sul palco la musica tradizionale della sua regione, il Friuli appunto, con il suo organetto e il concerto avrebbe avuto un seguito eno-gastronomico con vini e prodotti friulani. In attesa di poter assistere alla serata dal vivo, il video scelto dal direttore di Folkaurora, Silvio Trotta, permetterà di godere almeno della musica. Per ottenere i link basta collegarsi alla pagina Facebook del Circolo Culturale Aurora o iscriversi alla mailing list.

