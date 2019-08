Arezzo 31 agosto 2019 - Sfileranno insieme alle top model anche le donne operate al seno, sfileranno sulla lizza di Piazza Grande straordinariamente colorata di rosa e trasformata in un giardino per la serata evento organizzata per martedì 3 settembre da Beppe Sugar ed Ermanno Scervino e dedicata all’Andos di Arezzo, l’associazione che segue e assiste le donne operate di tumore al seno. Una serata intitolata #pinkheart a ingresso libero aperto alla città con cinquemila posti tra tribune e accessi in piedi. Una serata per tutti, anche per i vip che verranno a sostenere tutte le donne che hanno combattuto, stanno combattendo contro il tumore e per ricordare quelle che non ci sono più. Presentatrice e madrina sarà Filippa Lagerback mentre Ornella Vanni chiuderà la serata con le sue canzoni più belle. Tra il pubblico Luciana Littizzetto, Martina Colombari, Paola Barale e Marco Columbro. Non farà in tempo ad arrivare Fiorella Mannoia impegnata in Sardegna ed è in forse fino all’ultimo anche la partecipazione di Zucchero.

“Sarà una festa della città - fa sapere Beppe Angiolini - e per tutte donne che hanno avuto un tumore, vogliamo lanciare un messaggio positivo, far sentire il nostro sostegno e la nostra ammirazione, esaltare la loro bellezza e unire la città nella condivisione di una cosa bella. Credo molto in questa iniziativa ed è giusto stare al fianco di chi combatte la battaglia per la vita, oggi finalmente senza timori e senza vergogna, grazie al coraggio delle donne”. Saranno loro, le donne normali, “una di noi” potremmo dire, le protagoniste chiamate a indossare gli abiti della collezione autunno inverno dello stilista Ermanno Scervino, sfileranno in 15 e si confonderanno fra le top model. Proprio oggi sono state convocate nell’atelier fiorentino per le prove perché la macchina organizzativa ha le ore contate ed è in pieno movimento per un progetto di Beppe Angiolini che ha subito convinto e coinvolto tutti: Comune, Fondazione Guido d’Arezzo, Provincia, Ubi Banca che ha già devoluto un’offerta all’Andos, UnoAErre, Confcomercio, Regione Toscana, Camera di Commercio, Fabbri Services. Oltre alla voce di Ornella Vanni che canterà in piazza, la serata evento terminerà con la sfilata di un abito di alta moda dedicato alle donne. “Sotto il vestito ci sono emozioni e sentimenti” anticipa Toni Scervino. A dare il benvenuto in Piazza invece i Musici e gli Sbandieratori della Giostra.

“Moda, donne e vita, un messaggio bellissimo” per il sindaco Ghinelli che ringrazia gli operatori di Piazza Grande che dovranno sopportare le tribune del Saracino ancora per qualche giorno. “Una iniziativa che trasmette positività e ottimismo, non ci aspettavano tutta questa attenzione nei nostri confronti, sono qui per portare il grazie di tutte le nostre donne” ammette commossa Michela Rinaldini, anni di oncologia alle spalle e adesso presidente di Andos coinvolta nel progetto dalla collega Luciana Lastrucci, attive dal 1991 da quando è nata l’associazione che ha come finalità creare occasioni di auto aiuto e attività per il benessere delle donne operate.. “La città ci ha accolti come non avremmo mai immaginato nonostante la complessità dell’evento, siamo felici di poter esaltare la bellezza femminile in un momento molto difficile per la vita di tante donne” fa sapere Cosimo Morganti a nome di Ermanno Scervino impegnato a Milano per le prossime sfilate. “Sono felice che in passerella ci siano donne dell’Andos che hanno vissuto questo problema -fa sapere - loro hanno vinto la sfida alla grande ed è bello poterlo raccontare con un tocco di stile”. La vicepresidente del consiglio regionale Lucia De Robertis fa sapere di aver invitato l’assessore regionale alla sanità Saccardi: “ci saremo per abbracciare quelle donne operate al seno, modelle per una sera, ma modelle di vita sempre”.