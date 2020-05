Arezzo, 28 maggio 2020 - Finito il ciclo di letture radio su Errevuti dedicati a La pagina più bella del mondo, Laboratori Permanenti sbarca in tv. In attesa della riapertura dei teatri infatti, Laboratori Permanenti continua a “esserci”, con l’intento di proseguire il dialogo e condividere con il pubblico la cultura del Teatro, attraverso la messa in onda su TTV Teveretv di alcune sue produzioni.

Ecco il primo spettacolo trasmesso: Di noi ce ne vogliono tredici per fare una dozzina. Il video è la trasposizione cinematografica di L’Eccezione e la regola, uno dei drammi didattici di Bertolt Brecht la cui essenzialità lo rende particolarmente seducente. Il progetto è nato nell’anno accademico 2006/07, in occasione del cinquantenario della morte di Bertolt Brecht, con un laboratorio con gli studenti del Dams dell’Università Roma3. Gli universitari coinvolti hanno partecipato insieme agli interpreti principali alla realizzazione del video, trasposizione del testo teatrale in un mediometraggio cinematografico, con ambientazioni in set esterni e ricostruzione in teatro di posa. Laboratori Permanenti propone alcune sue produzioni in onda su TTV Teveretv come Oltremare in onda oggi giovedì 28 maggio alle 16.40 circa, venerdì 29 alle 18.10, sabato 30 alle 8.10 circa.