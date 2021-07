Arezzo, 26 luglio 2021 - Martedì 27 luglio, alle 21,15 Paolo Rossi porta in scena in piazza Masaccio, a San Giovanni, “L’operaccia del pane o libertà”. Lo spettacolo, inserito nel cartellone di Teatro estate Sgv, viene proposto dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Agile, dirompente, sfuggente alle definizioni di genere e duttile nell’allestimento scenico, “L’operaccia del pane o libertà” mescola la figura del primo Arlecchino, quello che possedeva il biglietto di andata e ritorno per l’aldilà, a quella che fu poi una delle sue evoluzioni come intrattenitore popolare capace di spaziare dalle stalle al cabaret. In maniera ironica e profonda riflette sulla condizione e il ruolo degli artisti oggi, su come sia cambiato il modo di fare spettacolo, dai cortili ai teatri. Uno spettacolo che unisce stand-up comedy a commedia dell’arte, giungendo a varcare l’universo shakespeariano, ma sempre con profonde stoccate di contemporaneità. Un viaggio sinuoso che Rossi intraprende assieme alla fidata band I Virtuosi del Carso: un percorso narrativo sempre controcorrente. Paolo Rossi è autore e interprete di un teatro che incanta il pubblico e sta in ascolto, che vive delle sue reazioni e interazioni; un teatro di emergenza che si riappropria del ruolo del contastorie per dare conforto agli spettatori e condurli in dimensioni “altre” dalle quali la realtà appare lucidamente. In caso di maltempo, lo spettacolo si svolgerà al teatro Masaccio. Il costo del biglietto è di 12 euro quello intero e 10 per il ridotto (over 60, under 35 soci Coop, soci della Pro Loco di San Giovanni Valdarno, possessori della Carta dello spettatore di Fts). Prevendita attraverso ticketone.it, il circuito regionale box office e tramite la Pro loco di San Giovanni Valdarno in piazza Cavour 3, dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12,00 e il giovedì anche nel pomeriggio dalla 16 alle 18. Per informazioni e prenotazioni è possible contattare il numero 055 9126268 o scrivere una mail a info@prolocosangiovannivaldarno.it

© Riproduzione riservata