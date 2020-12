Arezzo, 4 dicembre 2020 - Sappiamo di lui che “fa una vita solitaria”. E’ questo il primo indizio per scoprire l’ospite misterioso del quiz social teatrale di Nata. Torna domenica 6 dicembre alle 18 in diretta su Facebook una nuova tappa di "Dietro la Maschera - Ragazzi". Il quiz per tenere compagnia al pubblico, questa volta dei più piccoli. E’ la fortunata iniziativa di Nata teatro che aveva accompagnato virtualmente gli spettatori nel mese di giugno. Adesso Dietro la maschera torna in versione ragazzi ed è sponsorizzata dal pinguino Pingu. Invariata la formula, un quiz interattivo in cui grazie a una serie di indizi il pubblico deve scoprire i personaggi in diretta Facebook. Al vincitore questa settimana sarà offerto un buono spesa da Lina Giorgi snc. Il progetto prevede ogni settimana una serie di incontri virtuali, strutturati nella forma del “gioco teatrale interattivo” tra il pubblico del territorio e alcuni degli artisti che hanno animato le più recenti stagioni per ragazzi. Un nuovo percorso digitale destinato al pubblico delle famiglie e dei bambini per stimolare la loro curiosità incoraggiando l’esercizio della fantasia per farli “giocare” con gli strumenti propri del teatro e dello spettacolo dal vivo, auspicando un pronto e felice ritorno sulle poltrone dei teatri del Casentino.

Questa volta non si dovranno indovinare i nomi degli attori che hanno arricchito le rassegne dei teatri del Casentino, bensì i personaggi legati al mondo della fiaba che i vari artisti hanno portato in scena al Teatro Dovizi nelle stagioni di Teatro Ragazzi. Gli artisti e allievi della Compagnia Nata arricchiranno ogni puntata con contributi video realizzati ad hoc e che conterranno altri indizi utili a scoprire l’identità nascosta. Quando verrà svelata l’identità del personaggio misterioso, l’artista che lo ha interpretato sul palcoscenico si mostrerà ai bambini e regalerà loro una piccola performance. “Dietro la maschera ragazzi è cominciato – spiega la compagnia casentinese Nata teatro - Anche per questa edizione, saranno messi in palio dei premi molto speciali da Punto e a capo di Nicoletta Guideri, Casa del Bambino Soci, Lina Giorgi snc, Tuttosport Bibbiena, Legozoo”.