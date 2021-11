Arezzo, 14 novembre 2021 - Domenica d’autunno tra fiere dei prodotti tipici, sagre e feste paesane. La Festa della Castagna è l’evento in programma a Cetica oggi domenica 14 novembre. Alle ore 12.30 si svolgerà il pranzo su prenotazione. Dalle ore 14.30 spazio poi a intrattenimento, mercatini e degustazione di prodotti legati alla castagna: dal baldino alle brice, passando per farina e derivati. Prenotazione Obbligatoria - 339 2777155 - 393 3555059 - 0575 555059.

Tutto pronto per la Fiera del Pastore con tradizioni, canti, balli, racconti e antichi mestieri. Appuntamento domenica presso la Fattoria di Germagnano. Quella di oggi domenica 14 novembre sarà infatti una giornata all’insegna delle tradizioni, della valorizzazione del territorio e delle sue riserve, con antichi mestieri, attività e laboratori, musica popolare e racconti. Un evento promosso dall’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana e dall’Ambito Turistico, che si svolgerà alla Fattoria di Germagnano dove un ricco programma accompagnerà i presenti in un tuffo nel passato per diffondere e valorizzare usi e costumi del territorio. E’ proprio questo uno dei principali obiettivi dell’Ambito che promuovendo l’evento di domenica, punta alla promozione della bellezza paesaggistica della Riserva dell’Alpe della Luna, ma anche delle tradizioni locali, affinchè facciano da richiamo in una prospettiva di crescita in termini di turistici. All’evento in programma domenica interverranno Franco Alessandrini e Augusto Tocci, mentre il gruppo Fototrappolatori Valtiberina sarà a disposizione dei partecipanti svelando la vita segreta degli animali selvatici della Riserva Naturale Alpe della Luna. Sarà possibile assaggiare i prodotti a km0 di produzione della fattoria come arrostitici, salumi e formaggi e dolci tipici. Il programma parte alle 10:30 con “Andiamo insieme a pascolar le pecore”, alle 11 spazio a Il mestiere del Maniscalco, alle 11:30 “Asino al basto, passeggiata con Marcello”. A mezzogiorno cagliata live e a seguire dj set contadino al glicine. Dalle 14 alle 16 ci saranno I Racconti dell’Alpe della Luna e non solo, passeggiata e letture varie. Due i momenti della giornata dedicati alla scuola di Foto Trappolaggio dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30. Alle 16 concerto al camino di Nuda Voce con Katia Lari e Elena de Renzio. Alle 16:30 Mungitura della Rosina; alle 17:30 I Befani della Montagna cantano intorno al fuoco. L’evento è gratuito, si pagheranno solo le consumazioni.