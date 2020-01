Arezzo 4 gennaio 2020 - David Riondino porta in scena le "Novelle della nonna" per il festival “Pievi e castelli in musica”. Una rassegna storica arrivata alla trentaduesima edizione, quest’anno con la direzione artistica di Nata Teatro e il sostegno di Unione dei Comuni Montani del Casentino. Dopo il concerto dei Diaframma Federico Fiumani e lo spettacolo di teatro canzone con Alessandra Aricò, Riccardo Goretti e Lorenzo Bachini, questa edizione invernale si chiude sabato 4 gennaio al Teatro Antei di Pratovecchio con David Riondino in scena con un omaggio alla vallata, “Le novelle della nonna di Emma Perodi”, accompagnato dalla chitarra di Maurizio Geri. Un progetto della Compagnia Lombardi-Tiezzi. David Riondino, cantautore, attore, regista e scrittore che da tempo ripropone le poesie in ottava rima, si trasforma per l’occasione in novellatore d’eccezione, dando voce alle ‘Novelle della nonna’, le fiabe di Emma Perodi ambientate in un Casentino fantastico: cornice ottocentesca di affetti familiari e viaggi nella più spericolata e ‘gotica’ delle fantasie. Le “Fiabe fantastiche” di Emma Perodi, più note come “Le novelle della nonna”, che in realtà è il sottotitolo del libro, uscirono per la prima volta nell’Italia postunitaria del 1893. La doppia titolazione (prima fiabe, poi novelle) svela fin da subito la costruzione letteraria, ovvero i suoi quarantacinque racconti. Tutti ambientati nella Toscana mezzadrile del Casentino e che nonna Regina racconta a figli, nipoti e nuore, riuniti intorno al focolare. Un mondo di sfrenata fantasia popolato da cavalieri, fate, diavoli e santi. E così ogni sera l’umile vita quotidiana della famiglia Marcucci, contadini al podere Farneta di Camaldoli, si intreccia con un medioevo fantastico, oscuro e gotico, intriso di religiosità. Info e prenotazioni: 3791425201.

