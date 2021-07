Arezzo, 1 luglio 2021 - La musica dal vivo torna ad Arezzo e lo fa entrando dalla porta principale, quella della suggestiva cornice di “Anfiteatro sotto le stelle” che nel 2021 inaugura la stagione con lo scrosciante sold out del concerto de La rappresentante di Lista: un esordio di buon auspicio per l’Arezzo Music fest visto il boom di prenotazioni e prevendite degli appuntamenti in cartellone. Quasi tutto esaurito per i Negrita in concerto il 31 luglio, con oltre 800 prevendite staccate; sold out vicinissimo anche per i Subsonica con oltre 500 biglietti venduti e un trend più che positivo anche per gli eventi gratuiti con prenotazione come Local Heroes (9 luglio) con 500 biglietti prenotati e altrettanti già fissati per il sound internazionale dei Calibro35, in programma il 5 agosto. Sale anche l’attesa per la data di Motta del 22 luglio, con le prevendite in grande crescita e, non solo, a sorpresa nella stessa serata si aggiunge l’opening del cantautore Lorenzo Kruger (ex frontman dei Nobraino).

Non solo grandi nomi ma anche grandi talenti per l’edizione dell’Arezzo Music Fest 2021: il 9 luglio infatti andrà in scena “Local Heroes”, un progetto local e corale, una produzione totalmente nuova con protagonisti quattro giovanissimi artisti della città. Spumante, Manfri, Frambo e Brunacci, con il coordinamento artistico di Stefano Santoni e la super band formata da Alberto Nepi, Gabriele Giovannini, Alberto Tirabosco e Giacomo Papini. Aprono la serata i Soul Killa Beatz a 8 anni dall'uscita di Saudade.

Il festival è inserito nell’ambito di “Anfiteatro sotto le stelle” organizzato dalla Fondazione Guido D’Arezzo ed è stato reso possibile grazie al patrocinio e al contributo del Comune di Arezzo, con il sostegno e la collaborazione di Fondazione Guido D’Arezzo, Fondazione Arezzo Intour, Camera di Commercio di Arezzo-Siena, Consiglio Regionale della Toscana, il main sponsor Estra e la collaborazione di Direzione regionale Musei della Toscana e del Museo Archeologico “Gaio Cilnio Mecenate”.

Arezzo Music Fest è organizzato da Associazione Music. Si ringrazia per il sostegno il main sponsor Estra e gli sponsor Atam, Conad, Nastro Azzurro, Gin Sabatini, Chiantibanca, Verespresso, Prodigio Divino e Atelier Egidio Borri.