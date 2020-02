Prato, 5 febbraio 2020 - Al via la sesta edizione di “Un thè con i talenti pratesi”, la rassegna di interviste e incontri con i professionisti del mondo dello spettacolo, pratesi per nascita, formazione, adozione. Una rassegna ideata e condotta dal giornalista Federico Berti, in cartellone il sabato pomeriggio nella saletta piccola del cinema Terminale di via Carbonaia. Con il contributo dell’assessorato alla cultura del comune di Prato e l’organizzazione della Casa del Cinema. Si comincia sabato 8 febbraio alle ore 17, ad ingresso libero.

I primi due ospiti che si racconteranno al pubblico presente, sono Fabrizio Checcacci e Fabio Fantini, una coppia di talenti a cui non è mai mancata l’originalità e che spesso hanno collaborato insieme nella realizzazione di spettacoli come quello che stanno portando in giro in quest’ultimo periodo, dedicato ad alcuni grandi nomi della musica italiana come Enzo Jannacci e Giorgio Gaber. Checcacci e Fantini; due talenti dal lungo curriculum. Fabrizio Checcacci, attore, regista, cantante, autore, organizzatore di festival e rassegne, inizia il suo percorso artico già a partire degli anni ottanta. E’nel cast di grandi musicals di successo come “Sister act”, “The rocky horror picrture show”, “Jesus Christ Superstar”, “Pinocchio”e “A chorus line”, questi ultimi due, diretti da Saverio Marconi.

Non meno importante, la sua attività didattica: per la Compagnia della Rancia è responsabile dei cori e vocal coach per le compagnie professionali di musicals, insegnante di canto moderno presso “Accademia musicale fiorentina”. Proprio in questi giorni al teatro di Rifredi, Fabrizio Checcacci è regista e attore protagonista di “Le opere complete di William Shaspeare”, testo comico e divertente in cui in 90 minuti sono condensate le 37 opere del drammaturgo inglese. Molto simile il percorso di Fabio Fantini che nel corso degli ultimi trent’anni ha spaziato tra musica e teatro. Voce solista di alcuni gruppi musicali, in particolare dei mitici Edipo e il suo complesso che anni fa lanciarono una stravagante cover di un brano degli U2, diventata poi un autentico “oggetto di culto” da parte dei fans. Tutti ricordano ancora “M’è morto i’ gatto”…un tempo “With or whitout you”. Autore di testi per Donatella Rettore e Marco Masini, attore in musical e show spesso a fianco dell’amico Fabrizio Checcacci, come “Era il 38 luglio e faceva molto caldo”dedicato agli Squallor. E poi ancora tanta radio e la realizzazione di alcune mostre importanti come “Maciste contro tutti”per il Centro Pecci. Checcacci e Fantini; la strana e divertente coppia di talenti pratesi che sabato 8 alle 17 si racconterà al Terminale.