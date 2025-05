Montemurlo, grande festa col volo degli aquiloni e la giornata Colori di primavera

Montemurlo (Prato), 14 maggio 2025 – Domenica 18 maggio una giornata per famiglie da vivere all'aria aperta al parco della pace di via Deledda. In contemporanea si svolgerà anche la manifestazione “Una giornata con la protezione civile”. Per tutta la giornata resterà il laboratorio gratuito per la costruzione degli aquiloni. Tanti giochi per bambini: laboratorio trucca-bimbi, teatrino, bolle di sapone e molto altro ancora Una giornata per famiglie, con tanti giochi e divertimento, da vivere all'aria aperta. Domenica 18 maggio, dalle ore 10 alle 19 al parco della Pace di via Grazia Deledda a Montemurlo tornano a volare gli aquiloni con la manifestazione “Colori di primavera”. L'evento, come sempre, è organizzato dalla Pro Loco e dal Comune di Montemurlo che anche quest'anno propongono il laboratorio gratuito per la costruzione degli aquiloni. Tutti i bambini che parteciperanno, con l'aiuto di nonni o genitori, potranno realizzare il proprio aquilone e lo potranno personalizzare con disegni e colori a loro piacimento. Poi il divertimento consisterà poi nel farlo volare nel grande parco della Pace.

Allo stand del laboratorio degli aquiloni, per chi lo vorrà, si potranno acquistare anche aquiloni più grandi, mentre a disposizione di tutti, in forma assolutamente gratuita, ci saranno anche tanti giochi in legno per passare alcune ore di divertimento e serenità con i propri figli, magari stando sdraiati sull'erba. «Una manifestazione che riscuote sempre tanto successo: il volo degli aquiloni sa emozionare sempre tutti e anche quest'anno ci aspettiamo tanta partecipazione», dice l'assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero. Bambini e ragazzi troveranno anche i gonfiabili, la pista di mini quad, il laboratorio di trucca bimbi, le bolle di sapone e il teatrino a cura dell'associazione Vippo di Prato. Alle ore 15,30 arriverà anche la compagnia dei Formaggini Guasti che proporrà un intrattenimento comico - interattivo e poi alle ore 16 merenda gratis per tutti con pane e cioccolata. «Una grande festa per bambini e famiglie- dice il presidente della Pro Loco, Lorenzo Scrozzo- Siamo orgogliosi di vedere tante famiglie al parco della pace, che fanno volare gli aquiloni, che pranzano e fanno picnic sull'erba. È un'occasione davvero preziosa per passare un giornata insieme con tanti giochi, attività e divertimento». Per tutta la giornata sarà attivo un piccolo punto ristoro per pranzare all'aria aperta con piatti della tradizione toscana come panzanella, tagliere di salumi toscani con pecorino, torta salata di verdure, oppure hamburger, hot dog e piadine. Una festa che unisce alla socialità la consapevolezza verso l'importanza della prevenzione nell'ambito della protezione civile.

Anche quest’anno, infatti, nell’ambito di ’Colori di primavera’ dalle ore 10 alle 19 si svolgerà “Una giornata con la protezione civile”, promossa dal sistema comunale di protezione civile composto dagli operatori comunali, dalla Vab Montemurlo, dalla Misericordia Montemurlo e di Oste, dalla Croce d’oro Montemurlo, dalla Pubblica assistenza L’Avvenire di Oste, da Ari associazione radioamatori italiani sezione di Prato, da Cisom gruppo di Montemurlo, da Fondazione Parsec e dal Collegio geometri di Prato. «Come ogni anno, insieme a Colori di primavera, promuoviamo questo evento nell'evento, che rappresenta una bella occasione per scoprire il piano di protezione civile gli operatori del Comune e le associazione che ne fanno parte. Un sistema efficiente ed efficace che ha dimostrato la sua importanza in questi anni durante le situazioni di emergenza, come l'alluvione del novembre 2023. - spiega l'assessore con delega alla protezione civile, Valentina Vespi – I cittadini potranno porre domande sul sistema di protezione civile comunale, conoscere da vicino gli operatori e le associazioni, i loro mezzi. L'invito a tutti è quello poi di iscriversi al sistema di allertamento telefonico “Alert system” per essere avvisati in tempo reale su allerte o emergenze in corso». Al parco della pace saranno allestiti i vari stand delle associazione con i mezzi in loro dotazione. Durante la giornata le famiglie potranno scoprire anche come aderire ad Alert System, il servizio promosso dal Comune, per essere avvisati sul telefono di casa o sul telefonino in caso di allerte o situazioni di emergenza attive sul territorio.