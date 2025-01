Prato, al Garibaldi un viaggio nella Bibbia ebraica

Prato, 30 gennaio 2025 - Al Garibaldi Milleventi un viaggio nella Bibbia ebraica. Il 1 febbraio alle 21 Roberto Mercadini con 'Fuoco nero su fuoco bianco' scritto e diretto da Roberto Mercadini. Roberto Mercadini, nato a Cesena nel 1978, è un narratore, autore-attore, scrittore, poeta e divulgatore. Con oltre 100 spettacoli all'anno, porta in scena monologhi su temi che spaziano dalla Bibbia ebraica alla filosofia, dall'evoluzionismo alla letteratura e ai temi sociali. Nella Bibbia Ebraica c’è l’umorismo ebraico. Se l’affermazione precedente vi ha sorpreso, forse non avete mai letto per intero l’esilarante storia del duello fra Davide e Golia, non sapete perché Isacco si chiama così, né quale feroce satira antimonarchica si celi dietro il nome “Saul”. La tradizione ebraica descrive la Bibbia come “fuoco nero su fuoco bianco”. Se l’affermazione precedente vi ha sorpreso, forse non sapete di quale incandescenza rifulgano le visioni di Isaia, il grido di Kohélet e molte altre cose. Ho tracciato un monologo, un viaggio fra gli infiniti possibili dentro la Bibbia. Il libro di Giona è la rotta seguita in questa navigazione attraverso il tempestoso mare della sapienza ebraica.