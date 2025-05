Palla Grossa, il ritorno in Piazza Mercatale è ufficiale

Prato, 12 maggio 2025 – A distanza di nove anni dall'ultima volta, la Palla Grossa tornerà a essere disputata nella sua storica cornice di Piazza Mercatale. La decisione è stata ufficializzata durante la presentazione dell’edizione 2025 della rievocazione storica, tenutasi nella Sala giunta di Palazzo comunale. All’incontro hanno partecipato i rappresentanti dei quattro colori dei quartieri, il presidente del Comitato Gioco della Palla Grossa Gabriele Villoresi, la sindaca Ilaria Bugetti e l’assessore al Centro Storico Diego Blasi.

“La Palla Grossa torna in piazza Mercatale. Un ritorno che rappresenta il desiderio di dare centralità a una tradizione che negli anni ha saputo coinvolgere e appassionare - afferma la sindaca Ilaria Bugetti - Una festa vera, popolare, da condividere con tutta Prato, non solo con chi vive in centro. Con il coinvolgimento di commercianti e associazioni, diventerà la festa di tutti. Non mi sfuggono le criticità che si possono verificare a livello di viabilità e di sosta. Per questo stiamo pensando anche a dei bus navetta. Lavoreremo insieme affinché questo ritorno alle origini della manifestazione diventi una festa per tutti. Ringrazio i calcianti dei rioni che in questi mesi si stanno impegnando in vari progetti per la città, uno per tutti quello contro il bullismo. Credo sia importante perché significa fare comunità e far sentire la Palla Grossa vicina ai cittadini”. Tra le novità dell’edizione 2025, lo slittamento delle date delle partite per "diluire" gli eventi lungo tutto settembre ed evitare sovrapposizioni con gli altri appuntamenti di inizio mese, a cominciare dal Corteggio Storico: le semifinali si terranno il 20 e 21 settembre, mentre la finale è prevista per il 27 settembre. Il sorteggio degli accoppiamenti si svolgerà sabato 24 maggio alle ore 17:30 in piazza Duomo, in occasione dell’evento La Piazza dei Bambini”, che per l'occasione si sposterà dalla consueta cornice di piazza Santa Maria delle Carceri. L’iniziativa sarà preceduta da una serie di attività pensate per coinvolgere i cittadini, in particolare i più piccoli, nella storia e nelle tradizioni della Palla Grossa. Tra queste anche le esibizioni delle bravissime ginnaste della società Etruria. “La Palla Grossa non è concentrata soltanto nei giorni delle partite – sostiene l’assessore Diego Blasi – ma rappresenta un patrimonio culturale e identitario che desideriamo valorizzare tutto l’anno, attraverso eventi e iniziative. Il nostro obiettivo è dare continuità e visibilità a una manifestazione che ogni anno coinvolge migliaia di persone e che rappresenta un elemento importante della storia e della tradizione di Prato”. Grande entusiasmo anche da parte dei rappresentanti dei quattro quartieri, orgogliosi di poter tornare a giocare nella piazza dove la Palla Grossa è nata. “E' tanto che lo aspettavamo – sostiene Gabriele Villoresi, presidente del Comitato Gioco della Palla Grossa –. Siamo molto contenti della fiducia che la sindaca e la giunta ripongono nella Palla Grossa e la soddisfazione di tornare dopo tutti questi anni in piazza Mercatale è veramente grande”. Per quanto riguarda i parcheggi, l'amministrazione comunale come detto dalla sindaca sta già lavorando per istituire due bus navetta, analogamente a quanto fatto lo scorso Natale in centro, per rendere più fruibile e partecipata la manifestazione.