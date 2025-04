Trofeo Denti, festa di sport a Prato: vince la coppa il Sesto Rugby

Prato, 14 aprile 2025 - E' il Sesto Rugby ad aggiudicarsi l'edizione 2025 del trofeo Luciano Denti, organizzato a Prato nell'impianto di Coiano dal Gispi Rugby. Una vera e propria festa dello sport spalmata nell'arco di tutto il weekend appena trascorso, che ha visto in campo centinaia di giovani rugbisti fra Under 6, 8, 10 e 12. Alla fine a vincere l'ambita coppa è stata la truppa del Sesto Rugby, grazie alla somma complessiva dei piazzamenti nel trofeo Cambi (riservato ad Under 8 e 10) e nel trofeo Visintin (Under 12). Ricordiamo che invece l'Under 6 non era competitiva e ha visto affrontarsi Gispi Prato, Frascati Rugby, Livorno, Modena, Firenze, Vasari Arezzo, Sesto Rugby, Milano, Highlanders Formigine.

Passando ai risultati per categoria, si parte dall'Under 8 dove a vincere è stato il Rugby Sesto in finale davanti a Livorno. Il successo è arrivato col punteggio di 2-1. Terza piazza per Genova che si impone 5-2 nella finalina di consolazione su Milano. Nell'Under 10 vincono invece i padroni di casa del Gispi, che letteralmente dominano la competizione nel trofeo Cambi di categoria. Secondo Posto per Sesto Rugby e terza piazza per il Vasari Arezzo. Infine l'Under 12. Il Visintin lo vince la Florentia Rugby davanti al Sesto, superato 5-0 in finale. Terzo posto per Livorno che nella finalina supera il Gispi.

“E' stato un momento bellissimo di sport – commenta il presidente del Gispi Rugby Prato, Fabrizio Bertocchi -. Vedere l'impianto di Coiano pieno di famiglie, bambini sorridenti, agonismo e voglia di stare insieme ci ha lasciato sensazioni veramente positive. La nuova formula spalmata su due giorni e disputata tutta nella nostra casa di Coiano è stata molto positiva. Un ringraziamento speciale va a tutti i nostri volontari, senza i quali non sarebbe possibile organizzare una simile manifestazione. Adesso guardiamo con sempre maggiore ottimismo ai prossimi impegni societari”.

L'evento ha coinvolto anche il centro città di Prato. Sabato pomeriggio infatti le squadre hanno sfilato per le vie del centro, arrivando fino a piazza delle Carceri, dove si sono uniti al Village della Maratonina. Ieri mattina, invece, l'iniziativa per la categoria Under 12 assieme ai quartieri della Palla Grossa, in collaborazione col Comune di Prato. A coordinare l'attività i Gialli di Santo Stefano. Un momento che ha visto un'introduzione teorica e pratica all'antico gioco della tradizione pratese, oltre a uno spazio di sensibilizzazione per il contrasto al bullismo.