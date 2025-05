Il mondo delle api, se ne parla alle Scuderie Medicee

Poggio a Caiano (Prato), 21 maggio 2025 – Un’idea semplice, ma densa di significati: è da qui che nasce Il mondo delle api, il progetto ideato da Raffaele Scalise, presidente del Lions Club Poggio a Caiano Carmignano Medicei. Un’iniziativa discreta, lontana dai riflettori, che punta dritta al cuore, con l’ambizione di risvegliare un senso più profondo di appartenenza alla natura.

Le api, protagoniste di questo percorso, non sono soltanto insetti indispensabili per l’ecosistema, ma anche simboli ricchi di significato, presenti fin dall’antichità nella mitologia e nelle arti. Intorno a questo tema si è sviluppato un cammino articolato, fatto di tappe diverse ma unite da un filo conduttore: tornare a osservare il mondo animale per ritrovare un rapporto più sano e consapevole con l’ambiente. L’idea ha trovato terreno fertile anche nel Lions Club Massa Cozzile Valdinievole, dando vita a una serie di incontri in interclub che hanno visto la partecipazione di esperti e appassionati.

Tra questi, l’intervento di Lorenzo Scarpelli ha suscitato grande interesse: con competenza e chiarezza ha illustrato i complessi comportamenti sociali delle api, soffermandosi in particolare sulla cosiddetta danza delle api, un sofisticato linguaggio con cui, attraverso il movimento, comunicano alle compagne dove trovare il nettare, indicando distanza e direzione. Altro momento di alto valore è stato l’incontro con Luigi Lombardi Vallauri, 89 anni, filosofo del diritto, viaggiatore, ambientalista e autore di numerosi testi sui diritti degli animali e delle piante.

La sua testimonianza di vita – vegetariano da decenni, poi vegano, profondo conoscitore della natura e delle sue leggi – ha offerto un esempio concreto di come si possa unire pensiero e azione in un rapporto armonico con l’ambiente. Il progetto ha coinvolto anche il mondo della scuola, grazie alla collaborazione dell’Istituto Comprensivo Filippo Mazzei, con la partecipazione di quattro classi – bambini della primaria e ragazzi della scuola media – che hanno preso parte alle visite guidate presso l’Oasi apistica Le Buche di Poggio a Caiano. Un’esperienza diretta, formativa, dove l’osservazione si è trasformata in scoperta e rispetto.

Ma non solo scienza e natura: al percorso si è affiancato anche un laboratorio di arti visive, fortemente voluto dal Presidente Scalise e curato dal pittore Riccardo Farinelli, artista di lunga esperienza che ha condotto per venticinque anni i laboratori del Museo Pecci. Con il supporto dell’amministrazione comunale, in particolare dell’Assessora Patrizia Cataldi, è stato realizzato un laboratorio dove gli alunni hanno esplorato la rappresentazione delle api nell’arte, dalla preistoria ai giorni nostri, per poi realizzare opere originali, frutto della loro creatività. I lavori saranno esposti presso le Scuderie Medicee della Villa di Poggio a Caiano, uno degli spazi espositivi più prestigiosi del territorio, concessi gratuitamente dal Comune.

L’inaugurazione della mostra è prevista per sabato 24 maggio alle 16, seguita da un convegno in cui Lorenzo Scarpelli, Luigi Lombardi Vallauri e Riccardo Farinelli presenteranno un resoconto del percorso svolto e condivideranno riflessioni e prospettive sul profondo legame tra uomo, natura e cultura.