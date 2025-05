Prato, ultimo concerto della Camerata Strumentale

Prato, 5 maggio 2025 – Giovedì 8 maggio alle ore 21.00 al teatro Politeama Pratese la Camerata Strumentale di Prato chiude la sua stagione 2024-2025, che ha avuto l'evocativo titolo dedicato a Pietro Metastasio "Se resto sul lido/ se sciolgo le vele." Nel concerto di chiusura la Camerata impingua il proprio organico e affronta, sotto la guida di Jonathan Webb, il quinto capitolo del progetto dedicato alle sette Sinfonie di Jean Sibelius. In programma figura la partitura forse più ardua e sperimentale della serie, la Quarta, composta fra il 1909 e il 1911 e percorsa dalle sensazioni scaturite da un’escursione nei paesaggi estremi di Koli, la montagna della Karelia, e dai «sospiri dei suoi venti e il ruggito delle sue tempeste».

La seconda parte allinea due magnifiche partiture russe, col Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra di Sostakovic come ulteriore omaggio al compositore nel 50esimo anniversario dalla morte. È uno dei lavori più teneri e affettuosi di Sostakovic, composto nel 1957 per il figlio Maxim diciannovenne, che ne fu anche il primo interprete. L’Andante centrale, con la sua disarmante e casta poesia, calza a pennello alla sensibilità di Giuseppe Guarrera, un giovane pianista che farà parlare di sé, perché ha la stoffa del fuoriclasse. Infine, la musica di Cajkovskij ispirata ai due amanti resi immortali dai versi di Shakespeare, sigilla la Stagione come più appassionatamente non si può. «Good night, good night! Parting is such sweet sorrow, That I shall say good night till it be morrow.» Prima della prova generale aperta alle scuole la Prato Sinfonietta, l'orchestra giovanile della città che quest'anno festeggia il suo decimo compleanno, si esibirà davanti al pubblico di studenti. Incontro introduttivo delle 18.45. Come da consuetudine, gli incontri introduttivi ai concerti, condotti dal direttore artistico della Camerata Strumentale di Prato Alberto Batisti, si svolgeranno alle 18.45 nel ridotto del Teatro Politeama e sono aperti a chiunque voglia immergersi nel programma della serata. Nei panni dell’orchestra: Siediti sul palco con noi. Questo concerto fa parte del progetto “nei Panni dell’orchestra”: prova l’esperienza di un punto di ascolto diverso sedendo in palcoscenico con l’orchestra. Per partecipare invia una mail all’indirizzo [email protected].