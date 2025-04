Prato, tutto pronto per Off Tune Festival. Tre giorni a tutto punk

Prato, 23 aprile 2025 - Nuova location, stessa formula: tre giorni, due palchi con il meglio del post-punk internazionale. Tutto a ingresso libero, da giovedì 3 a sabato 5 luglio a Prato, nell’Area Fabbricone in via Targetti. Off Tune Festival, ovviamente, il festival più rock dell’estate sta per tornare. Tre giorni filati di concerti e dj-set, pubblico e band da ogni dove, mercatino, leccornie da bere e da mangiare. Pronti? Fermerà all’Off Tune Festival (5 luglio) il nuovo tour mondiale dei mancuniani Ist Ist. Nipotini di Joy Division e Fall, Adam Houghton e compagni celebrano dieci anni di oscuro post-punk con l’album "Light A Bigger Fire". E una fanbase che li segue come l’oracolo. A reminiscenze darkeggianti si ispirano anche i gallesi Slate, tedofori della ricchissima scena di Cardiff che apriranno la serata, nella loro prima data italiana. Da Los Angeles arriverà Kate Clover (3 luglio), cantautrice votata alla poetica di Patti Smith e all’iconoclastia di Iggy Pop, ottima occasione per gustarsi il nuovo album “The Apocalypse Dream“, co-prodotto dal marito, Brandon Welchez dei Crocodiles. Da Glasgow l’indie-punk dei Gallus (4 luglio), già Best Rock/Alternative Band agli Scottish Alternative Music Awards e da allora in vetta alle scene underground europee: l’ultimo EP “Cool to drive” conferma l’irriverenza e l’energia dispensati a piene mani in questi anni. Sempre il 4 luglio e sempre dal Regno Unito approderanno i Bilk. Con un nuovo disco che è una dichiarazione d’intenti: “Essex, Drugs and Rock and Roll”. E ancora, All The Others e Lazy Lazarus (3 luglio, già in evidenza all’ultima edizione del Rock Contest di Controradio), Asino e Allerta! (4 luglio), Godzilla Was Too Drunk To Destroy Tokyo, My Bicycle Keys, Neko At Stella e Dead Crayons (5 luglio). Tutte le sere, dopo i live, spazio ai dj-set di Disorder, Luke Taithi, Chemisier. Come da tradizione il sipario calerà con la Cencio’s Night (5 luglio, dalle ore 24): suoni, artisti e memorabilia dello storico live club pratese, tirerà le fila Pippo dj. Off Tune Festival è anche mercatino, area kids e drink & food di qualità. L’abbiamo già detto? Vabbè. Giunto alla quinta edizione, Off Tune Festival è organizzato da A-live, Santa Valvola Records e Associazione South Park in collaborazione con Comune di Prato. Info e dettagli sul sito ufficiale www.offtunefestival.it e sui canali social del festival.

