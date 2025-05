Auto d’epoca, golf e cultura: a Prato torna Ruote nella Storia

Prato, 23 maggio 2025 – Domani, sabato 24 maggio arriva una nuova tappa dell’autoraduno ideato e promosso da Aci Storico e Automobile Club d’Italia: Ruote nella Storia. In questa giornata, coordinata dall’organizzazione dell’Automobile Club Prato, i partecipanti al raduno andranno alla scoperta dei giardini e delle scuderie della Villa Medicea di Poggio a Caiano, luoghi patrimonio Unesco, per poi concludere il giro al Golf Club Le Pavoniere.

“Raramente abbiamo l’occasione di combinare tanti fattori positivi come accade in questa giornata – ha evidenziato il presidente di Aci Prato, Federico Mazzoni – Possiamo mettere insieme lo sport, la promozione del territorio, il divertimento e la passione, la cultura dell’auto e la cura dei soci. Tutte missioni istituzionali per l’Automobile Club, che ci lavora da sempre. Questo sabato, uno più uno farà molto più di due per i nostri soci e per gli amici che ci seguono”.

L’Ente presieduto da Federico Mazzoni e coadiuvato alla direzione da Claudio Bigiarini ospiterà decine di vetture dal prestigio indiscusso che, in questi scenari dal valore storico e culturale inestimabile, saranno protagoniste pronte ad esaltare la bellezza dei luoghi. Fra i tanti modelli attesi anche una Lancia Delta Integrale MARTINI del 1992, un’Alfa Romeo Giulia del 1969, una Fiat 124 spider del 1972, un’Alfa Romeo GT 2000 del 1971, una Fiat 500D del 1963, una Cadillac Eldorado del 1971, una Lancia Montecarlo del 1980, una Innocenti Mini Cooper del 1975, una Lancia Delta EVO del 1994 e una Mercedes Benz 350 SL del 1951.

“Quest’anno abbiamo provato ad unire due manifestazioni: Aci Golf e Ruote nella Storia – ha sottolineato Claudio Bigiarini, direttore di Aci Prato -. Il mondo del green e quello delle auto storiche hanno molti punti in comune: la passione, l’eleganza e la competizione. Per dare un ulteriore segnale di questa connessione abbiamo creato un premio speciale per il ‘british style’ dei partecipanti al raduno. Abbiamo cercato di trovare ulteriori punti di contatto nel territorio: il percorso prevede la visita di una parte della Villa Medicea di Poggio a Caiano ed il Golf Club Le Pavoniere che si estende nei terreni delle Cascine di Tavola che, di fatto, erano l’azienda agricola di pertinenza della villa stessa. È la terza volta che torniamo a Poggio a Caiano: le prime due lo abbiamo preso come punto di partenza, questa volta abbiamo finalmente l’occasione di visitarlo”.

L’iniziativa vedrà il ritrovo delle auto alle ore 14 presso la concessionaria Nuova 4M di via dei Palli a Prato. L’iniziativa è infatti sostenuta dalla concessionaria che metterà due auto a disposizione dell’evento: una Mazda Cx-30 e un Mazda 3. Entrambe faranno il percorso assieme ai mezzi storici. Alle Pavoniere, invece, ci saranno in esposizione una Volvo Xc90 e una Volto Ex90. “Siamo di nuovo a fianco ad Aci prato per una manifestazione di richiamo per il territorio che vede la partecipazione di tanti appassionati – commenta Leonardo Lancellotti, uno dei responsabili della Concessionaria Nuova 4M -. La nostra presenza all’iniziativa vuole essere un modo per stare vicini al territorio e promuovere le nostre novità. Le Volvo in esposizione sono fra le auto di punta della nostra gamma e fra le più richieste”.