Ciclismo: Sabato a Narnali di Prato il ritrovo del Bici Club

Prato, 14 marzo 2025 - Campioni e personaggi del ciclismo ma anche di altri sport, si ritroveranno sabato 15 marzo a mezzogiorno presso il salone della parrocchia a Narnali di Prato per l’annuale raduno del Bici Club presieduto da Enzo Ricciarini. Almeno un centinaio i presenti a questo tradizionale appuntamento giunto alla sua quarantaseiesima edizione e nato con un primo ritrovo sul Montalbano per festeggiare la fine della carriera ciclistica un grande campione del pedale come Franco Bitossi, il popolare “Cuore Matto” del ciclismo. Ogni anno l’appassionato organizzatore Ricciarini riserva delle sorprese. L’anno scorso graditissimo ospite, fu presente anche Monsignor Giovanni Nerbini Vescovo di Prato, che prima del pranzo nel suo saluto ricordò che “è bello ed importante ritrovarsi tra amici, in qualche caso dopo tanti anni, quasi da non riconoscersi più per i cambiamenti. Lo sport del ciclismo fa soffrire chi lo pratica, ma questo è importante in un mondo dove siamo abituati ad avere tutto pronto e subito”. Gli ospiti della bella rimpatriata arriveranno non solo dalla Toscana ma anche da altre Regioni, a raccontare aneddoti, racconti, fatti e curiosità della loro vita come ciclisti. Saranno tre ore prima del brindisi finale e dei saluti con l’impegno a ritrovarsi tra un anno, e chi è assente ingiustificato alla festa non potrà esserci l’anno successivo. Antonio Mannori