Prato, la leggenda della chitarra Scott Henderson in concerto

Prato, 13 marzo 2025 - Domenica 16 marzo, alle ore 21, il Garibaldi Milleventi ospita la leggenda della chitarra Scott Henderson, che con il suo tour europeo Karnevel! sbarca a Prato. Il geniale chitarrista fusion e jazz-rock, leader dei Tribal Tech, accompagnato da Romain Labaye al basso e Archibald Ligonniere alla batteria propone il suo ultimo lavoro Karnevel!, pubblicato all'inizio del 2024: ha raggiunto il primo posto nella classifica Amazon Jazz.

Il disco presenta un insieme eterogeneo di splendide composizioni e dimostra la sorprendente capacità di Scott di combinare elementi di jazz, rock, funk e blues in modo autentico, senza soluzione di continuità. Musica curatissima nei dettagli, piena di contaminazioni e sperimentazioni, complessa ed ermetica a tratti, ma anche melodica e lineare. Henderson, con la sua carica e con i suoi fraseggi, varcherà di nuovo il confine tra jazz e blues. In apertura Heff Aug, chitarrista americano e compositore noto per il suo stile strumentale che unisce elementi di fingerstyle, rock, blues e musica folk. Le sue composizioni sono caratterizzate da una tecnica virtuosistica e da ritmi complessi, spesso eseguiti senza accompagnamento, mettendo in risalto la versatilità e l'espressività della chitarra acustica.

Maurizio Costanzo