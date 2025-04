Prato, apre la mostra di tavole originali di Jacovitti ‘Cocco Bill contro la guerra’

Prato, 4 aprile 2025 - Sabato 5 aprile dalle ore 16 alle ore 19 ci sarà la mostra di tavole originali di Jacovitti Cocco Bill contro la guerra a Palazzo Buonamici, nella Sala Gonfalone (primo piano), via Ricasoli, 17. I bambini e ragazzi delle scuole primaria e secondaria di primo grado, seduti sulle sedie, mostreranno ciascuno una delle trentuno cornici con oltre trenta disegni originali di Jacovitti in tutto, esposti per la prima volta a Prato. L’entrata alla mostra è libera, le offerte del pubblico andranno a favore di Emergency per fornire assistenza sanitaria ai bambini nelle zone di guerra. È un gesto concreto per aiutare le vittime delle decine di guerre che ancora piagano il nostro mondo (Gaza, Afghanistan etc.) La parte del leone la fanno le venti tavole del cowboy creato nel 1957 dal più grande fumettista italiano, quel Benito Jacovitti al quale da un paio d’anni sono state dedicate mostre antologiche nei più importanti luoghi della cultura contemporanea, dal museo MAXXI di Roma al PAFF di Pordenone. In mostra la primissima tavola di Cocco Bill e almeno una delle sue storie più classiche e famose, mentre della storia Cocco Ugh! si potranno ammirare e leggere tutte le dieci tavole che la compongono. Non mancano altri personaggi iconici di Jacovitti, come Pippo, Pertica e Palla, Mandrago, Tom Ficcanaso, Oreste il guastafeste, Giuseppe… Senza dimenticare una delle opere più vecchie, quel I tre re rimasto inedito nel 1941, fino ad arrivare al Diario Jacovitti a tema musicale del 1984. Le tavole sono state selezionate con l’intento di fare una panoramica sull’incontenibile arte di Jacovitti ma anche di evidenziare come tematiche quali la guerra (vissuta in prima persona da Jac), la violenza e le sopraffazioni sono costanti dietro al sorriso e alle trovate surreali del grande autore. Sorprese, curiosità e dettagli delle opere in mostra saranno spiegate dai curatori della mostra Silvia Jacovitti, unica figlia del grande “Lisca di Pesce” e Alessandro Santi, pratese e autore del fondamentale saggio Tutti i Pinocchi di Jacovitti (Luglio editore, 2023); il quale alle 17, nella stessa sala, presenterà Pipì o lo scimmiottino color di rosa, librino da lui illustrato e scritto da Collodi nel 140mo dell’uscita mentre alle 18 sarà la volta di Geppo 70, albo a fumetti presentato nella sala accanto con laboratorio di fumetto gratuito sempre condotto da Santi. Pipì o lo scimmiottino color di rosa è illustrato da Alessandro Santi per il 140mo anniversario dell’uscita in volume dell’ideale “séguito” de Le avventure di Pinocchio. 80 pagine, illustrazioni a colori, formato A5. Offerta minima di 10 euro a copia, pubblicazione amatoriale a tiratura limitata. Se interessati, contattare l’autore a [email protected] scrivendo in oggetto “Pipì”. Per quanto riguarda Geppo 70, albo inedito di Alessandro Santi per il 70mo anniversario del diavolo buono, con la supervisione degli autori originali Pier Luigi Sangalli e Sandro Dossi. Copertina inedita di Pier Luigi Sangalli. Con un disegno inedito di Sandro Dossi. Prefazione di Sandro Dossi, Pier Luigi ed Elisabetta Sangalli. Storia inedita a fumetti Geppo salva l’inferno! e ricchi redazionali di Alessandro Santi. E altre sorprese, tra cui due storie a fumetti di giovanissimi autori. 88 pagine, colori e bianco e nero, formato A5. Pubblicazione amatoriale a tiratura limitata, senza scopo di lucro. Offerta minima di 10 euro a copia. Tutti i proventi, al netto delle spese di stampa pari a 5 euro a copia, verranno devoluti all’associazione Emergency Ong Onlus, al fine di sostenere attività di assistenza sanitaria in zone di guerra. Se interessati, contattare l’autore a [email protected] scrivendo in oggetto “Geppo 70”.