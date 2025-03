Prato, al Museo di Palazzo Pretorio doppia visita guidata alla mostra di Fiorello Tosoni

Prato, 5 marzo 2025 - Doppio appuntamento da non perdere a Palazzo Pretorio: nel mese di marzo sono in programma due visite guidate alla mostra Fiorello Tosoni. Una vita per l’arte, ospitata al piano terra del museo. La prima è prevista per sabato 8 marzo alle ore 17, in occasione della Giornata Internazionale della Donna: la curatrice Giulia Ballerini e l’artista Fiorello Tosoni accompagneranno i visitatori in un percorso di visita che si soffermerà sui numerosi ritratti femminili realizzati dal pittore pratese, che ha definito la donna «musa e divina creatura, insostituibile fonte d'ispirazione cui hanno attinto le menti elette d'ogni tempo affidando alla storia opere meravigliose e immortali». L’iniziativa è gratuita per il pubblico femminile, e ha un costo di 4 euro per gli altri visitatori. La seconda visita guidata, in programma venerdì 14 marzo, Giornata Nazionale del Paesaggio, è dedicata agli scenari naturali ritratti da Tosoni: un ricco nucleo di vedute marine, spazi campestri e paesaggi incontaminati che rivelano tutta la sensibilità emotiva e la raffinatezza del tratto del pittore pratese. La visita è condotta dall’artista e dalla curatrice della mostra, parte alle ore 17 e ha un biglietto di ingresso di 4 euro a partecipante. Al termine di entrambi gli appuntamenti, è prevista una gradita sorpresa per i partecipanti: lo stesso Fiorello Tosoni li omaggerà con delle stampe delle sue opere, legate al tema della visita. Un’ottima occasione per visitare la mostra Fiorello Tosoni. Una vita per l’arte, che sarà aperta solo fino al 30 marzo e che rende il giusto omaggio ad un artista, classe 1939, tornato da protagonista nella scena espositiva della città dove è nato. Attraverso oltre sessanta opere - tra disegni, sanguigne, tecniche miste e dipinti ad olio, raffinati paesaggi, delicate figure femminili e sublimi velature - l’esposizione ripercorre la lunga carriera di Fiorello Tosoni, che dopo una vita avventurosa in giro per il mondo è infine tornato a Prato, che ha eletto a sua dimora definitiva e dove ha oggi il suo studio. Un maestro che opera all’antica, come un pittore rinascimentale, ma anche un artista calato nella modernità del suo tempo, le cui opere rivelano tutta la sapienza tecnica, la qualità raffinatissima del tratto e l’accuratezza di chi dedicato tutta la vita alla ricerca della perfezione nell’arte.