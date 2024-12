Prato, il concerto di Capodanno risuonerà nell’atrio della stazione

Prato, 23 dicembre 2024 - L’orchestra ritmo-sinfonica Edoardo Chiti darà il benvenuto, come da tradizione, al nuovo anno, il 1 gennaio alle ore 17 nell’atrio della stazione centrale di Prato, con un concerto organizzato dal Comune di Prato. Divenuto un appuntamento largamente atteso e seguito dai cittadini, il concerto vuole costituire un benaugurante motivo di ripartenza annuale per tutti i pratesi che vorranno ritrovare il gusto di ascoltare la loro storica “banda”, da decenni ormai trasformatasi in Orchestra ritmo sinfonica, e festeggiare insieme, sui ritmi e col linguaggio universale della musica, l’inizio del nuovo anno. Il concerto prevede un programma vario ed innovativo che spazierà da colonne sonore dei film a brani jazz, a brani sinfonici classici, oltre a musiche natalizie, il tutto per quasi due ore di musica. Evento a ingresso libero.