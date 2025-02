Carnevale montemurlese, si parte: prima sfilata il 16 febbraio a Oste

Montemurlo (Prato), 11 febbraio 2025 - Quarantaseiesima edizione del Carnevale montemurlese che, per la gioia dei più piccoli, ritorna con tre appuntamenti a Oste, Montemurlo centro e Bagnolo. La prima sfilata di mascherine si svolgerà domenica 16 febbraio ore 15 in piazza Amendola a Oste. L’iniziativa è promossa e sostenuta dal Comune di Montemurlo con il Circolo Arci “Gino Gelli” di Bagnolo, l’associazione Il Borgo della Rocca, la Proloco Montemurlo, il Circolo Nuova Europa di Oste e la collaborazione del Gruppo storico, l’Avis Montemurlo, la Croce d’Oro, la Misericordia di Montemurlo e di Oste, il Cisom, il coro gospel “Black & White” Ensemble, l'associazione nazionale Carabinieri di Montemurlo, il Circolo Arci “Tamare Meucci” di Montemurlo. «Da quella lontana intuizione del Circolo Gelli di Bagnolo, Montemurlo da 46 anni ha il suo Carnevale- sottolinea il sindaco Simone Calamai- La cosa bella del nostro Carnevale è che, insieme al Circolo Gelli, collaborano tantissime associazioni del territorio, un qualcosa di unificante che lega la comunità e il mondo del volontariato, un vero e proprio valore per tutti». L'assessore alla cultura e promozione del territorio, Giuseppe Forastiero sottolinea che il passaggio dalle sfilate dei carri alle feste in maschera in piazza ha avuto un riscontro positivo in termini di vitalità delle frazioni:« Attraverso il Carnevale valorizziamo le piazze e gli spazi pubblici del nostro territorio. Da qualche anno abbiamo la fortuna di avere il parco centrale di Montemurlo e quindi è bello far vivere lo spazio e rendere i più piccoli protagonisti di eventi a loro dedicati come il Carnevale. Stessa cosa per Oste, dov'è in corso il progetto di rigenerazione urbana della ex Fabbrica Rossa, che porterà nuova linfa vitale per il centro della frazione» . Tutti insieme, dunque, per regalare ai bambini tre pomeriggi in maschera con musica e tante animazioni. Il primo appuntamento è per domenica 16 febbraio dalle ore 15 in piazza Amendola a Oste, dove ad attendere le mascherine ci saranno tanta musica, animazioni varie per bambini con Lisa e Maurizio, gli sbandieratori e i musici del Gruppo storico. La domenica successiva, 23 febbraio, la festa si sposta al Circolo “Gino Gelli” (via Montalese, 197) con i festeggiamenti della 46esima edizione del Carnevale Bagnolese con l’animazione di Lisa e Maurizio e il mago Brodino. Ultimo appuntamento domenica 2 marzo ore 15 a Montemurlo con musica in centro in piazza della Repubblica, il nuovo spazio pedonale di fronte al municipio. A far divertire le maschere ci saranno il coro gospel Black & White, Lisa e Maurizio e il Mago Semola.«Il Coro Black & White porterà in piazza musica dal vivo, con la nostra vocal coach Cristina Capocchi, balli e animazioni, tutto a tema anni Settanta», spiega Alessandro Tartoni. Una festa per stare insieme e per dare ai più piccoli l'occasione per mascherarsi e vivere la magia senza tempo del Carnevale.«Speriamo che anche quest'anno sia una bella festa.- dice Remo Bernardini del Circolo Gelli che nel 1978 ha dato vita al Carnevale montemurlese ed in particolare quello bagnolese- Organizzare il carnevale significa portare avanti le nostre tradizioni ed è una grande soddisfazione vedere i bambini felici». Una festa semplificata, dunque, che non vedrà la sfilata dei carri per problemi tecnici – organizzativi ma che continua a resistere grazie all'impegno delle associazioni del territorio:«Tutta Montemurlo ha bisogno di questi momenti di leggerezza e di svago, dopo tante difficoltà affrontate», aggiunge Fabrizio Botarelli del Circolo Nuova Europa di Oste. Il Comune, grazie alle associazioni del territorio sempre molto attive e disponibili, riesce anche quest’anno a proporre le feste di Carnevale in piazza che danno l’occasione ai più piccoli di ritrovarsi, di stare insieme e festeggiare e allo stesso tempo di valorizzare gli spazi della città. «Per noi è una consuetudine partecipare al Carnevale e far divertire i bambini con le esibizioni di musici e sbandieratori in abiti carnevaleschi chiosa Tiziana Giagnoni, nella doppia veste di rappresentante del Gruppo Storico e della Proloco- Il carnevale a Montemurlo è divertimento e allegria» Niente sfilate di carri per le strade, che creavano difficoltà alla viabilità, ma feste di piazza.« Da 24 anni l'associazione Il Borgo della Rocca collabora con il Circolo Gelli all'organizzazione del carnevale e ci occupiamo della parte amministrativa- conclude Elio Lombardo- Con orgoglio cinque anni fa abbiamo promosso un concorso tra gli studenti del Liceo artistico Brunelleschi, grazie al quale oggi abbiamo anche il logo del Carnevale montemurlese». Durante le tre feste in piazza si potranno trovare coriandoli e stelle filanti, dolci e panini per fare merenda in compagnia. Maurizio Costanzo