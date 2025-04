Prato, in concerto Antje Weithaas e la Camerata Strumentale

Prato, 9 aprile 2025 – Nuovo concerto di musica classica al Teatro Politeama Pratese. Appuntamento giovedì 10 aprile, alle ore 21. Il concerto vede direttrice e violino Antje Weithaas con la Camerata Strumentale di Prato. Ricco il programma musicale della serata, con Beethoven: Concerto in re maggiore op. 61 per violino e orchestra, e sempre di Beethoven la Sinfonia n. 4 in si bemolle maggiore op. 60. A un anno di distanza dal suo trionfale concerto di debutto con la Camerata, Antje Weithaas torna al Politeama per suonare e dirigere due capolavori amatissimi di Beethoven, capisaldi del repertorio. In programma il Concerto per violino e orchestra in re maggiore op. 61 e la Sinfonia n. 4 in si bemolle maggiore op. 60. Scritti tra l’autunno e l’inverno del 1806, questi capolavori ci mostrano un Beethoven solare e sereno, lontano dalle tensioni drammatiche di altre sue opere. Il Concerto per violino è una delle pagine più liriche della letteratura violinistica. La bellezza eterea dei suoi temi e la purezza melodica lo rendono un caposaldo assoluto, esaltato dall’interpretazione di Weithaas, che lo eseguirà dirigendo l’orchestra dalla postazione solistica. La serata proseguirà con la Quarta Sinfonia, un’opera spesso ingiustamente oscurata dalla terza e dalla quinta, ma che sprigiona una vitalità contagiosa. Qui Beethoven si fa apollineo, giocoso, con un’energia positiva che attraversa ogni movimento. Il suo carattere brillante e agile sarà al centro dell’esecuzione della Camerata. Quella del 10 aprile è dunque un’occasione per ascoltare Beethoven nella sua veste più luminosa, tra lirismo, energia e pura bellezza musicale. E prima del concerto l’appuntamento è con l’incontro introduttivo delle ore 18.45. Come al solito, gli incontri introduttivi ai concerti, condotti dal direttore artistico della Camerata Strumentale di Prato Alberto Batisti, si svolgeranno alle 18.45 nel ridotto del Teatro Politeama e sono aperti a chiunque voglia immergersi nel programma della serata. E poi c’è ‘Nei panni dell’orchestra: Siediti sul palco con noi’. Questo concerto fa parte infatti del progetto “nei Panni dell’orchestra”: il pubblico potrà così provare l’esperienza di un punto di ascolto diverso sedendo in palcoscenico con l’orchestra. Per partecipare bisogna inviare una mail all’indirizzo [email protected].