Prato, al Crazy Center uno stage di arrampicata sportiva per i giovani agonisti

Prato, 1 marzo 2025 - 'Insieme si cresce'. E' il titolo dell'iniziativa promossa al Crazy Center di Prato, che prevede uno stage di arrampicata con Roberto Bagnoli e Cristiano Ticci. L'appuntamento è per sabato 8 marzo, dalle 14.30 alle 18.30, nella struttura di via Bisenzio a San Martino 14. L'evento è dedicato agli agonisti: under 15 (cioè nati nel 2011/2012) e Under 13 (nati nel 2013). Le iscrizioni si potranno effettuare entro mercoledì 5 marzo. Lo stage è aperto a tutti: sia ai tesserati Crazy Center che ai non iscritti della struttura pratese. Si tratta del sesto anno in cui viene organizzata l'iniziativa, diventata ormai un appuntamento di riferimento per i giovani del territorio e non solo.

A proposito di coloro che curano lo stage, ricordiamo che Bagnoli è un tecnico Coni 4° livello, allenatore, tracciatore e formatore della federazione Fasi. Ticci è consigliere federale, presidente commissione tecnica, presidente Crazy Center e tracciatore federale. “Il nostro stage è pensato per approfondire le tecniche del Boulder, dalla coordinazione all'equilibrio, fino alla lettura dei blocchi – spiegano dal Crazy Center -. Lavoreremo insieme ai ragazzi per fargli scoprire nuove strategie e per perfezionare le loro abilità. Prepareremo ragazzi e ragazze, quindi, a una esperienza di apprendimento unica”.

Lo stage di arrampicata prevede, quindi, quattro ore di allenamento e dodici blocchi gara, che resteranno tracciati solo per il giorno dell'evento. Per iscrizioni compilare il form al seguente link: https://promo.crazycenter.it/isc. Ricordiamo che il Crazy Center è un centro per arrampicata nato nel 2018, fondato e gestito da Lisa Pellegrini e Cristiano Ticci. Oggi l'ambiente conta su oltre 4.000 tesserati fra junior e senior. Oltre alla sede pratese c'è anche quella a Firenze Sud, per un totale in tutta la Toscana di 19.000 iscritti. L'arrampicata, tra l'altro, è uno sport recentemente diventato olimpico e che prevede tre categorie: Boulder, Speed e Lead. Nella struttura di Prato solo lo scorso mese si è tenuta per il settimo anno consecutivo la Coppa Italia 2025, specialità Boulder, di arrampicata sportiva. Un momento che ha visto arrivare in provincia i migliori esponenti della specialità e la presenza di centinaia e centinaia di spettatori, curiosi di assistere da vicino alle prove dei migliori atleti italiani.