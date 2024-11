Prato, un aperitivo solidale per sostenere Balzoo e gli animali in difficoltà

Prato, 30 novembre 2024 - In Italia milioni di persone faticano ad arrivare a fine mese e si rivolgono ad associazioni caritatevoli per avere aiuti e sostegno, ma il problema rimane per i loro amici a quattrozampe che non vogliono abbandonare: Balzoo risponde e risolve proprio queste situazioni emergenziali. I volontari operano anche in Toscana non solo nella raccolta e distribuzione del cibo, ma anche perseguendo lo scopo primario del benessere degli animali in difficoltà e il loro reinserimento in famiglia. La sezione di Pistoia di Balzoo (Banco Alimentare Zoologico), presieduta da Nuela Nesti, che opera in tutta Italia con i suoi vari gruppi territoriali a supporto delle situazioni in cui sono coinvolti animali in stato di bisogno, organizza a Prato, sabato 6 dicembre, dalle 18.30 alle 21, alla Tazza d’oro, in via della Repubblica 290, un aperitivo solidale, al quale sono invitati tutti gli amanti degli animali, i volontari e chiunque desideri dare una mano o offrire il proprio apporto. “L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza – sottolinea la volontaria Lucia Marchiani -. Tutti possono venire a conoscerci, dare un contributo solidale o associarsi. Il 30 novembre e 1 dicembre siamo con uno stand al Palazzetto dello Sport di Prato all’esposizione internazionale felina ‘Un gatto per amico’. Tra di noi c’è chi cuce, chi fa l’uncinetto, chi ci dona gli oggetti: facciamo mercatini solidali e periodicamente siamo in giro, quest’estate siamo andati anche a Forte dei Marmi. Per tenere aggiornati chi ci segue o vuole venire a conoscerci, sul nostro sito, come su Facebook e Instagram, postiamo tutti i nostri eventi e appuntamenti”. Quella del 6 dicembre è dunque una bella occasione per sostenere l’impegno dell’Associazione che, tramite la propria rete di volontari, è impegnata durante tutto l’arco dell’anno nell’organizzazione di raccolte di alimenti e prodotti presso i punti vendita di negozi di animali o supermercati, per donarli a chi si trova in difficoltà economica, anche al fine di evitare abbandoni. “Confidiamo sempre nella generosità e disponibilità delle persone – dichiarano gli organizzatori – che donano il cibo per gli animali bisognosi e che stanno rispondendo alle nostre iniziative con grande slancio e sensibilità pur in un momento economico non particolarmente semplice. Anche un piccolo aiuto è prezioso per permetterci di continuare ad aiutare i nostri amici animali”. Balzoo Pistoia organizza inoltre, in varie località, mercatini dove sono esposti prodotti artigianali realizzati e messi a disposizione dagli stessi volontari (e visibili anche sul canale Instagram dell’Associazione https://www.instagram.com/balzoo_pistoia/. È possibile seguire le attività di Balzoo Pistoia, con tutti gli aggiornamenti, anche alla pagina Facebook https://www.facebook.com/BalzooPistoia/ . Maurizio Costanzo