Prato, concerto recital ‘Preghiera per la pace’ nella chiesa di San Bartolomeo

Prato, 2 aprile 2025 - Sabato 5 aprile alle ore 21 nella Chiesa di San Bartolomeo in piazza Mercatale a Prato si terrà la Preghiera per la pace dall’opera di Leopold Sedar Senghor. Un Concerto recital con Mirio Cosottini piano, tromba, Dialy Mady Cissoko kora, Papi Thiam percussioni, canto, Fernando Maraghini voce recitante. Regia di Massimo Luconi. Attraverso la musica e con la parola poetica di Senghor ed altri poeti africani di lingua francese, si entra nel mondo della negritudine, delle tradizioni ancestrali ma anche nei fermenti e nelle speranze deluse del grande continente africano. Un'Africa poetica e forte, colta e raffinata, diversa da quella stereotipata del folklore o dei drammi a cui è abituato il nostro immaginario occidentale. E' un messaggio di pace e di perdono per l’uomo bianco “onnisciente e cinico” e di speranza in una società del futuro dove le culture e le razze si uniscono in un'idea evangelica di civiltà dell'universale. La poesia è l'essenza dell'anima nera e la poesia per gli africani si realizza soltanto se diventa canto, parola e musica nello stesso tempo.

E' per questa ragione che abbiamo costruito una drammaturgia sonora dove gli strumenti debbono accompagnare le poesie e esprimerle in una alchimia di ritmi, di suoni e di voci. Un percorso narrativo che è un incontro di culture musicali, con alcuni dei migliori musicisti jazz e africani presenti sulla scena italiana, che fondendo insieme strumenti normalmente non abituati a convivere, unisce la profonda tradizione africana e gli influssi moderni della cultura jazz europea. Nasce un’ alchimia misteriosa di melodie e di suoni che avvolgono irrimediabilmente, che a volte ricordano Duke Ellington a volte antiche cantate settecentesche di Telemann oppure misteriose nenie di civiltà perdute. Un progetto musicale che rappresenta anche un incontro di saperi e di amicizie e che unisce in maniera naturale la profonda tradizione africana e gli influssi moderni della cultura musicale europea, in uno straordinario esplosivo sincretismo. Mirio Cosottini che ha composto le musiche dei tre progetti, è uno dei più talentuosi performer e compositori di musica e jazz e contemporanea, riconosciuto ormai da tempo dalla critica specializzata, suona la tromba e il pianoforte con lo stesso vibrante talento. Fernando Maraghini ha lavorato con alcuni fra i più significativi registi italiani e stranieri, fra cui Luca Ronconi e Peter Stein. Papi Thiam e Maly Dialy Cissoko, collaborano da tempo con i migliori musicisti italiani e europei riuscendo a unire la grande tradizione musicale africana ai moderni influssi musicali europei in esplosivo sincretismo.