Prato, 11 gennaio 2020 - Quando un regista diventa un aggettivo che caratterizza uno stile ben preciso, entra nella storia. Non solo nella storia del cinema; anche nella storia mondiale della cultura. E’ciò che è successo al maestro Federico Fellini di cui il prossimo 20 gennaio ricorreranno i cento anni dalla nascita. Un artista che ha cambiato le regole del cinema, universalmente riconosciuto come uno degli autori che lasciato una traccia indelebile nella storia della settima arte. In un paese, l’Italia, che poche volte ricorda i proprio miti, sorprendono e commuovono le tante celebrazioni al via per ricordare il regista riminese scomparso nel 1993.

Anche il centro Pecci non poteva sottrarsi a questo evento importante. Di Fellini vedremo cinque tra i suoi film più rappresentativi, su copie restaurate dalla cineteca di Bologna. Si comincia il 23,24,25 gennaio con “Lo sceicco bianco”, debutto ufficiale dietro la macchina da presa del regista, dopo una co-regia con Lattuada (“Luci del varietà”). Due sposini in luna di miele, un viaggio dalla provincia alla capitale, nell’immediato dopoguerra. Indimenticabile l’apparizione di Alberto Sordi sull’altalena. E ritroveremo lo stesso Sordi nel film successivo in programmazione il 30 e 31 gennaio e il primo febbraio. Tornano “I vitelloni”, ovvero quattro ragazzotti, quattro bischeri nell’eterna attesa di diventare grandi. Il film della prima consacrazione, del successo di critica e di pubblico, prima dell’affermazione internazionale che arriverà pochi anni dopo con “La dolce vita”del 1960 (sullo schermo del Pecci il 6,7,8 febbraio). Una fotografia spietata della bella vita romana di via Veneto e dintorni, l’incontro artistico con Marcello Mastroianni, i paparazzi.

Ancora un capolavoro a quasi sessant’anni dalla sua uscita. Proprio come “Otto e mezzo”uscito nel 1963, in programmazione il 13, 14, 15 febbraio. Copiato da tutti, studiato nelle scuole di cinema, analizzato scena per scena, il film più amato nella carriera di Fellini. A tutt’oggi uno dei film più importanti della storia del cinema. Infine l’ultimo dei quattro oscar vinti dal maestro, “Amarcord”nella categoria “miglior film straniero”più un quinto alla carriera. Da rivedere il 20, 21, 22 febbraio. E cose vorrebbe dire oggi “felliniano”?. Basta immergersi anche solo in questi cinque film proposti dal Pecci per capirlo.