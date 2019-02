Prato, 15 febbraio 2019 - Prosegue verso i grandi eventi finali il Capodanno cinese, organizzato a Prato dal 14 al 17 febbraio, con sfilate, musica e danze per celebrare l'anno del maiale. La manifestazione è stata curata interamente dall'Associazione della Comunità buddista cinese in Italia, con il contributo delle associazioni cinesi, della regione Toscana e con il patrocinio del Comune di Prato.

L'associazione, che ha la sua sede nel tempio buddista di Prat o PU HUA SI in Piazza della Gualchierina, ha commissionato la costruzione di imponenti lanterne raffiguranti i principali monumenti delle più importanti regioni cinesi. Le lanterne sono state posizionate nell'area della Piazza del Mercato Nuovo, in prossimità del tempio, con una disposizione che rispecchia la loro collocazione sulla pianta geografica della grande nazione asiatica. All'interno dell'area è collocato anche un palco, sul quale si terrà una grande varietà di spettacoli di danza tradizionale cinese, musica, arti marziali e karaoke.

I festeggiamenti si chiuderanno nel weekend con le due tradizionali sfilate del dragone; entrambi i cortei partiranno dal tempio buddista.

IL PROGRAMMA

Sabato 16 febbraio

Ore 10: Sfilata del Dragone nella zona industriale di Tavola e Macrolotto 1 e Iolo.

Primo percorso dalle ore 9.30 alle ore 13.00: Via Toscana,Via Del Molinuzzo, Via Traversa Del Crocifisso,Via Dei Fossi, Via Gora Del Pero, Via Toscana, Via Delle Colombaie,Via Pollative.

Secondo percorso dalle ore 14.00 alle ore 18.00: Via Piemonte,Via Veneto,Via Val D’aosta -Via Puglia,Via Friuli Venezia Giulia ,Via Trentino Alto Adige , Via Puglia, Via Basilicata Via Veneto, Via Calabria, Via Cipriano Cipriani,Via Arcangelo Ghisleri,Via Delle Colombaie.

Ore 15: spettacolo teatrale musicale "Come una specie di sorriso", a cura dell’Associazione Altroteatro con intervento di Sean White e presentazione del libro "Creuza de Mao"

Ore 20: Musical ideato per l’occasione a cura dell’Associazione Emozionote.

Domenica 17 febbraio

Ore 10: Sfilata del Dragone da via Pistoiese con arrivo in Piazza del Comune.

Percorso: Piazza della Gualchierina -Piazza del Mercato Nuovo, Via Bologna, Piazza Ciardi, Via Porta al Serraglio, Via Strozzi, Via Marini, via Fabio Filzi, Via Pistoiese - INVERSIONE DI MARCIA - Via Marini, Via Pistoiese, Via San Vincenzo, Piazza San Domenico, Via Cesare Guasti, Piazza del Comune.

© Riproduzione riservata