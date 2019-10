Pisa, 1 ottobre 2019 - Alla Stazione Leopolda di piazza Guerrazzi torna da venerdì 4 a domenica 6 ottobre l’ottava edizione di BeeRiver:

I mille volti della birra artigianale accenderanno i riflettori sulle molteplici espressioni di un settore in effervescente espansione, tra pura e semplice gratificazione del palato, festosa socializzazione e approfondimento culturale.

I birrifici Dieci birrifici presenteranno una nuova selezione di alta qualità, portando a sessanta il numero delle aziende brassicole che hanno partecipato a BeeRiver dal 2016. La Toscana sarà rappresentata dal Birrificio 26 Nero di Poggibonsi, il Birrificio del Forte di Pietrasanta, La Gilda dei Nani Birrai di Pisa, il Birrificio Agricolo Toscano J63 di Crespina. Per gli altri territori dello stivale arriveranno dal Piemonte il Birrificio Kamun di Alessandria, dalla Lombardia i birrifici Hopskin e Via Priula di San Pellegrino Terme, dal Veneto Birrone di Isola Vicentina, dalla Liguria Birra Busalla di Savignone e dall’Umbria il Birrificio dell’Eremo di Assisi. Completeranno il quadro le birre della Franconia offerte dal Brewpub Mediceo.

La ristorazione L’area esterna della Leopolda sarà riservata ai vintage food truck Cabballo’s Trattoria on the Road da Anzio, Girovegando da Roma, Il Patatrac dei Biga da Livorno, Non solo pane da Castelfiorentino, Old School Smoke House di Cisliano, Pasta Fresca Bovio da Genova, il punto ristoro Bontà della Garfagnana e il bar gelateria Fuori di Mente. Specifica attenzione è riservata ai visitatori che seguono regimi alimentari speciali attraverso la presenza di alcune tipologie di birra senza glutine e di una selezione di proposte vegetariane e vegane.

I concerti blues La colonna sonora sarà offerta dalle sonorità blues che assicurano un timbro inconfondibile alle degustazioni brassicole beeriveriane. Venerdì alle h 22.00 i microfoni amplificheranno il sound funk, blues e soul energico e ballabile degli Organic Groove. Sabato i riflettori si sposteranno sui BroadCash e sulle coinvolgenti ballate country, folk e rockabilly del grande Johnny Cash. Domenica completeranno la line up le note soffuse di Mattia Donati alla chitarra e Mauro la Mancusa alla tromba.

Le iniziative di approfondimento I visitatori saranno accolti da una guida alle diverse tipologie di birra esistenti da conservare per le future occasioni di approfondimento della cultura brassicola. È inoltre possibile partecipare alle degustazioni guidate delle birre artigianali in abbinamento ai formaggi, ai salumi e alle altre specialità alimentari selezionate dal giornalista e sommelier Simone Cantoni.

Le iscrizioni alle degustazioni sono aperte sul sito web www.beeriver.it.

I visitatori che desiderano ascoltare buona musica e cenare in compagnia possono partecipare liberamente senza obbligo di acquisto dei gettoni per le degustazioni. Sarà inoltre allestita un’area gioco per i più piccoli.

Orari di apertura Venerdì 4 ottobre h 18.00 - 1.30 Sabato 5 ottobre h 16.00 - 1.30 Domenica 6 ottobre h 13.00 - 23.00 Sito web con il programma completo: www.beeriver.it.