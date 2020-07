Arezzo, 28 luglio 2020 - “Colmi, Lazzi, Scherzi, Inezie”, ultima produzione di Officine della Cultura nata durante il lockdown, porta i solisti dell’ Orchestra Multietnica di Arezzo insieme alla voce di petroliniana memoria di Stefano Ferri a salire sul cassone scenografato di un furgone, fornito dalla Nuova Concessionaria Autofficina Giovanili di Arezzo, e a viaggiare tra le strade e le piazze della Val di Chiana.

Lo spettacolo viaggiante dedicato a Ettore Petrolini prosegue la sua tournée, arrivando giovedì 30 luglio al mercato di Camucia (ore 9:00 e ore 10:30). Venerdì 31 luglio le tappe previste sono due: alle ore 19:00 in località Il Borghetto ( Monte San Savino), in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus e con aperitivo offerto da A.S. MonteServizi, e alle ore 21:30 a Castiglion Fiorentino nei Giardini di Piazza Matteotti. Infine, gli ultimi due appuntamenti previsti per domenica 2 agosto, il primo dei quali in Piazza Signorelli a Cortona (ore 19:00) e il secondo ai Giardini pubblici di Cesa, Marciano della Chiana (ore 22:00).

I cinque teatranti-musicisti – Stefano Ferri, Massimo Ferri (chitarra), Luca Roccia Baldini (basso), Gianni Micheli (clarinetto), Mariel Tahiraj (violino) – porteranno il Festival delle Musiche sotto casa degli spettatori, i quali potranno partecipare affacciandosi dai propri balconi e dalle proprie terrazze. Infatti, assistere alle varie esibizioni sarà gratuito e il pubblico potrà omaggiare gli artisti, oltreché con applausi e fischi, anche con un pagamento in natura, ovvero alimenti e beni di prima necessità che saranno interamente devoluti alla Fraternita Federico Bindi.



Proseguono gli incontri del Festival Musicale Savinese all'interno dell'ampio cartellone del Festival delle Musiche a cura di Officine della Cultura. Giovedì 30 luglio alle ore 21:15, presso il Teatro all'aperto di Monte San Savino, concerto spettacolo del duo composto dal fisarmonicista Endrio Luti e dal pianista Federico Rovini in un omaggio al genio intramontabile di Astor Piazzolla.

Originali anche le trascrizioni dei brani in programma, che comprendono alcune delle creazioni più famose del compositore argentino come "Verano Porteno", "Oblivion" e "Libertango", arrangiate per fisarmonica e pianoforte dagli stessi protagonisti della serata.

Gli incontri nella suggestiva cornice del Teatro all’aperto di Monte San Savino non finiscono qui. Mercoledì 5 agosto, sempre alle 21:15, appuntamento con la festa più attesa dell'estate: "Romanò Simchà. Festa ebraica rom", recentissima produzione di Officine della Cultura portata sul palco del Festival delle Musiche in collaborazione con Rete Toscana Ebraica e grazie al virtuosismo e alla complicità di Enrico Fink, del fisarmonicista Alexian Santino Spinelli insieme ai Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo e all’Alexian Group.

I biglietti per entrambi gli spettacoli hanno un costo di 8 euro. Dato il numero limitato di ingressi, a causa dell'attuale emergenza sanitaria, è consigliassimo l'acquisto dei biglietti in prevendita.