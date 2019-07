Beverino, 24 luglio 2019 – Nuovo appuntamento per il Festival Paganiniano di Carro che mercoledì 24 luglio alle 21, presenta a Beverino, nella chiesa di Santa Croce, un imperdibile duo, quello composto da Guido Bottaro e Pier Domenico Sommati. Nel programma, naturalmente, musiche di Paganini, ma anche di Ciakovsky 'Souvenir d'un lieu cher', Schubert 'Rondò' e 'Fantasia per violino e pianoforte', e Prokofiev '5 Melodie'.

Il violinista Sommati ha collaborato con Il Maggio Musicale Fiorentino con Il Teatro della Fenice di Venezia, dal 1992 è membro dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova dove dal 1995 ricopre il ruolo di spalla dei secondi violini., e svolge un’intensa attività cameristica abbracciando vari repertori e formazioni, dal duo all’ottetto, anche in collaborazione con l’Ensemble Hyperion. Ha al suo attivo, in veste solistica, varie esecuzioni dei Concerti di Bach, delle Quattro Stagioni di Vivaldi, eseguite anche al Teatro Donizetti di Bergamo, al Teatro Goldoni di Livorno ed al Palazzo Ducale di Genova, e l’esecuzione integrale dei 24 Capricci di Paganini.

Bottaro ha suonato in tutta Europa e nei maggiori Festival, e numerose volte per la Società dei Concerti e altre istituzioni. Da molti anni è impegnato in una intensissima attività con il gruppo di tango Hyperion Ensemble noto nel panorama musicale nazionale e internazionale (in questo settore emerge anche come arrangiatore di alcuni pezzi per Antonella Ruggiero e per un emergente trio vocale, Cre Artis tango). Tra i più importanti appuntamenti che lo hanno visto protagonista sono da segnalare: un Concerto Solistico con musiche di Chopin e Prokof’ev il 27 febbraio 2005 per l’inaugurazione della nuova Sala “Casa Paganini” a Genova ed un altro Concerto Solistico per le celebrazioni del sessantesimo anno dalla liberazione il 25 aprile 2005 in una importante sede ligure.

Il concerto a Beverino inizierà alle 21 e sarà preceduto da un rinfresco offerto dal Comune di Beverino. È possibile prenotare il servizio di bus-navetta per raggiungere la località, via mail, o al 347/7804093. La manifestazione è organizzata e coordinata dalla Società dei Concerti onlus che per l’edizione 2019 conta sul contributo di Regione Liguria, il sostegno di Fondazione Carispezia, e il prezioso sponsor Isagro Spa, assieme al Comune di Carro, a tutti i comuni aderenti all’iniziativa, e all’Associazione Amici del Festival Paganiniano.Info e prenotazioni a info@sdclaspezia.it o allo 0187 731214.