Summer Nights: annullata l'esibizione di Mr. Rain al Brugnato Outlet

Brugnato (La Spezia), 30 luglio 2023 - L'esibizione di Mr. Rain prevista per stasera, domenica 30 luglio, a Brugnato 5Terre Outlet Village, nell'ambito della rassegna 'Summer Nights', è stata annullata a causa di una indisposizione dell'artista giovane rapper reduce dal terzo posto al Festival di Sanremo 2023 con 'Supereroi', che avrebbe portato sul palco di Brugnato alcune sue hit come 'Fiori di Chernobyl', '9.3', 'Meteoriti' e 'Ipernova'. Mr. Rain si sarebbe dovuto raccontare ai microfoni della speaker di Radio Number One Vittoria Marletta, in un'intervista che avrebbe toccato tutti i momenti più significativi della sua carriera, così come è capitato ieri sera a Alex Britti.

Ed è stato un grande exploit di pubblico per il cantautore e chitarrista romano divenuto, con il suo originale stile pop e blues, uno dei più amati protagonisti della musica italiana, che ha alternato successi come 'Solo una volta', 'La Vasca', '7000 caffè' e 'Mi piaci' ai suoi più recenti singoli, come 'Tutti come te' e 'Nuda'.