And Festival, trenta appuntamenti gratuiti per bambini e famiglie

La Spezia, 23 giugno 2025 – Torna nelle piazze e nelle strade della Spezia dal 4 al 6 luglio, And Festival - festa del Fantin, un progetto di Artificio23 dedicato al teatro di strada, al circo contemporaneo e alla vita nelle piazze, organizzato con il Comune della Spezia e realizzato con il contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del Bando 'Cultura plurale, sostenibile e inclusiva', in collaborazione con Associazione culturale Aria.

Tre giorni, circa 30 appuntamenti gratuiti tra spettacoli di teatro di strada e circo contemporaneo, laboratori, musica, sport urbani, racconti, giochi, e appuntamenti itineranti da incrociare nelle piazze e nelle strade del centro città, con compagnie nazionali, internazionali e realtà del territorio.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “L’And Festival – Festa del Fantin è un’iniziativa pensata per i bambini e le famiglie, un evento itinerante che porterà nei quartieri della nostra città tre giorni di spettacoli gratuiti, giochi, laboratori, teatro di strada e circo contemporaneo. Un appuntamento atteso che, dopo il grande successo delle prime due edizioni, torna ad animare l’estate spezzina con il coinvolgimento di compagnie nazionali, internazionali e realtà del territorio.

Vogliamo che i più piccoli abbiano sempre più occasioni per vivere la città in modo pieno, divertente e stimolante, e questa manifestazione ne è un esempio concreto.

L’estate 2025 sarà una stagione particolarmente ricca e variegata, con un programma pensato per tutte le generazioni: musica, jazz, teatro, e momenti di partecipazione collettiva, per una città sempre più viva e inclusiva”.

In occasione della 4^ edizione di And Festival arrivano nelle piazze e nelle strade della Spezia compagnie da tutto il mondo.

i Giardini Storici presso il Palco della Musica ospitano la compagnia francese Terre à Terre, uno spettacolo di circo contemporaneo divertente e poetico che si svolge sopra e sotto la loro grande struttura aerea circolare, venerdì 4 alle 19.30 e sabato 5 e domenica 6 luglio alle 20.

Dalla Spagna, Mr Copini arriva in piazza Verdi nei tre giorni del festival con la sua motocicletta e uno spettacolo circense dall’anima rock, con giocoleria ed effetti spettacolari (“The Herock” venerdì 4 ore 21.30, sabato 5 ore 22.15 e domenica 6 ore 21).

In prima nazionale ad And Festival, “Et Alors?” della compagnia Italo-Franco-Cilena Collectif NousDeux, una storia raccontata attraverso il linguaggio circense che combina la scala acrobatica e la giocoleria, in programma in piazza Verdi venerdì 4 ore 21 e sabato 5 ore 19.30.

Dall’Argentina, la compagnia Cia Rumba porta in scena il divertimento e le acrobazie di “Nostalgia” (venerdì 4 in piazza del Bastione ore 19 e in piazza Verdi ore 22.30, sabato 5 in piazza Verdi ore 21).

Nelle giornate di sabato 5 alle 21.30 e domenica 6 alle 22, piazza Verdi ospita il duo acrobatico argentino manoAmano con “Kinematos” e la loro grande struttura aerea, per volare oltre 6 metri dal suolo.

Sabato 5, in prima nazionale, “Scia” di Lunella Cherchi - con il sostegno di Claudia Rifaldi, una performance di danza contemporanea e pittura al Camec - Centro d’Arte Moderna e Contemporanea. Lunella Cherchi accompagnerà i partecipanti in un percorso danzato tra le sale del museo per approdare in terrazza, dove potranno prendere parte a una performance collettiva; con strumenti grafici e pittura, potranno rappresentare liberamente le suggestioni nate dai movimenti dell’artista e dalla musica, per lasciare la scia con il corpo e con il colore. Un evento in collaborazione con Associazione Amici del Camec e con il patrocinio di Camec Off. Partenza ore 18.45 all’ingresso del Camec.

I tre giorni di And Festival ospitano come ormai da tradizione anche laboratori, giochi e racconti per bambini e tutte le età.

Tornano per questa 4^ edizione le esibizioni spericolate e i laboratori aperti a tutti di Slackline Liguria ASD, disciplina ibrida tra sport urbano e arte performativa caratterizzata da equilibrio e bilanciamento dinamico, ai Giardini Storici all’angolo di viale Mazzini e via Diaz sabato 5 e domenica 6 dalle 18.30 alle 21.30.

Ad animare i luoghi del festival quest’anno anche Radio Rogna con FurgoMytho, il furgone con la radio dentro; lo studio mobile di Radio Rogna farà da colonna sonora ad And, tra voci, interviste, musica e intrattenimento, venerdì 4 ai Giardini Storici dalle 18.30 alle 21 e domenica 6 in piazza Verdi dalle 18.30. In più, dalle 18.30 alle 21, il laboratorio “Disegni di Segni” a cura di Claudia Rifaldi: un grande foglio bianco pieno di segni e macchie colorate sarà a disposizione di chi vorrà fermarsi e giocare, utilizzando la propria immaginazione.

Nella giornata di sabato 5, sempre ai Giardini di via Diaz/viale Mazzini, dalle 18.30 alle 21 si torna indietro nel tempo con l'area giochi del festival “Giochi di cortile”, ideata, prodotta e gestita da Diversamente Mobili, laboratorio di falegnameria per l’avviamento professionale di ragazzi con disabilità; dal Palco della Musica partirà alle 19.30 il Kamishibai itinerante a cura di Claudia Rifaldi, un piccolo teatro fatto di tavole illustrate che si muoverà per la città a bordo di una bicicletta per coinvolgere i più piccoli in magici racconti, con arrivo alle 20.30 in piazza Verdi.

Altro appuntamento dedicato all’arte a cura di Claudia Rifaldi, domenica 6 dalle 19 alle 21, “Il prato fiorito, laboratorio ispirato a Hervé Tullet”, attraverso un gioco collettivo sarà possibile realizzare un’opera unica, vivace e dal risultato sorprendente. Domenica 6 in piazza Garibaldi dalle 18.30 alle 20.30 i laboratori di Circo Galleggiante - unica scuola di circo della Spezia - che permetteranno ai più piccoli di sperimentare le arti circensi. Nell’ultima giornata di And, dalle 18.30 in programma anche l’appuntamento fisso del festival: lo studio fotografico su ruote a bordo di un fiammante Porter anni ‘90, a cura della fotografa Bianca Boriassi, da incrociare nelle strade e nelle piazze della città per foto personalizzate a tema And Festival.

Novità di questa edizione, tre appuntamenti dedicati alla musica al Pin La Spezia.

Venerdì 4 alle 20, “Swingin’ in the Street - Lezione & social dance” in collaborazione con Associazione CulturAutismo, una lezione aperta per scoprire i rudimenti del Lindy Hop. Sabato 5 alle 23, il concerto di Wunder Tandem: due voci, una fisarmonica e un mini drum set, incendieranno il palco con mash up imprevedibili. Domenica 6 alle 22.30 chiude And Festival Avogadro Dr. Samba, prima nazionale in partenariato con Scarti.

And Festival è un progetto ideato da Artificio23, realtà che da oltre 20 anni si occupa di programmazione culturale, passando da festival multidisciplinari, grandi eventi musicali, produzione di spettacoli: fra questi, il Capodanno di Milano in piazza Duomo 2019 e 2020, Andersen Festival a Sestri Levante dal 1998 al 2019, Aria Festival (Cinque Terre/La Spezia/Portovenere/isola Palmaria).